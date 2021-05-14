宜蘭婦揪出自己是「疫情地雷」　2友染疫她無症狀主動求驗中鏢

▲羅東銀河遊藝場大消毒。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭14日新增1例（案1278），宜蘭衛生局長徐迺維表示，這名60多歲女性確診者警覺性高，在2友人相繼確診後，未被匡列為宜蘭居隔者的她，自認有與友人聚會接觸，她雖未有不適，為求保險仍自行要求採檢，適時的防堵宜蘭防疫上另一破口。

中央流行疫情指揮中心今（14日）公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中，新增1例（案1278）與宜蘭遊藝場群聚案1202個案相關，宜蘭累計至14日共有9例確診，而與案1278新增例相關接觸的7人則是全採陰。宜蘭另有199人居家隔離中。

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中央指揮中心11日公布宜蘭遊藝場群聚確診案1202及1208至1211共5例，12日又公布宜蘭新增3確診案例，新增為銀河遊藝場女員工1人（案1216）、已確診男常客（案1210）的友人母親（案1232），及另一確診銀河遊藝場女員工的男姪子（案1231）。14日又公布國內新增29例本土COVID-19確診案例，其中，新增1例與宜蘭遊藝場群聚案1202相關，宜蘭至14日共有9例，新增這一例未被匡列，但她女婿有被匡列。

蘭衛生局長徐迺維表示，這名60多歲女性新確診者警覺性相當高，在2友人（案1210、案1232）相繼確診後，未被匡列為宜蘭居隔者的她，自認有與友人聚會接觸，她人雖未有不適，但為求保險仍自行要求採檢，適時的防堵宜蘭防疫上另一破口。

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