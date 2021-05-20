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手機訊號不能查足跡疫調？　唐鳳簡訊實聯制QR Code效率快570倍！

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌週末交付任務，政委唐鳳和民間合作，三天開發出來的「簡訊實聯制」，民眾只需用手機掃碼傳送簡訊，5秒就能完成登記回傳1922；不過，網路上也有民眾質疑，如果只是方便疫調，那為何直接調出手機訊號不行？對此，政府資訊安全人員表示，店內碼在五分鐘內就可以調出資料，而計算個人手機訊號足跡可能要花兩天，效率約差了570倍。

簡訊實聯制QR Code於19日下午3點開放申請，業者只要連上實名制網站，選擇商家類別註冊，通過驗證之後，就會產生出自己的QR碼，即可提供民眾掃碼使用。

不過，此一便民措施，仍有民眾提出質疑，好比有關「個資」的問題。唐鳳表示，傳送的簡訊是簡碼，沒有網內外互通問題，因此不會留下個人資料，僅提供疫調使用，資料保留28天。

除了個資的質疑，也有民眾進一步質疑，既然如果是為了疫調，那為何手機本身的訊號不能進行疫調？對此，政府資訊安全人員表示，足跡的比對不能鎖定手機訊號，舉例來說，不能細到每一個車廂，這也就無法知道車廂負責人要通知誰。

政府資訊安全人員表示，換言之，如果要做自動接觸通知，就只能用大範圍細胞簡訊；而大範圍的足跡重疊，要計算24至48小時，用店內碼來調出資料只要幾分鐘即可解決。

進一步言，假設透過手機訊號疫調足跡，最多需要48小時，約2880分鐘；而若使用店內碼，疫調足跡可縮短至5分鐘，速度與效率上快了超過約570倍。

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