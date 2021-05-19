懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看　掃QR Code「5秒3步驟」完成　

▲政院簡訊實聯制記者會，政委唐鳳、發言人羅秉成、交通部長王國材出席。（圖／記者陳家祥攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

因應疫情增溫，政府下令各大場所及餐飲業者進出須實施「實聯制」，許多商家提供QR Code或是紙本方式讓民眾填寫，為解決不便，政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，未來只要掃描QR Code後，無須再填寫個人資料，省時又便利。行政院19日於記者會上發布「簡訊實聯制」做法，《ETtoday新聞雲》整理相關問題，帶您快速了解。

簡訊實聯制5個Q&A

Q1.要怎麼操作？

1.拿出手機掃描店家QR Code

2.按下連結

3.在簡訊程式傳送自動跳出的店家代碼到1922

Q2.需填寫什麼資訊？

完全不需要

Q3.花費時間、費用？

過程僅需5秒鐘不到，完全免費，由電信業者吸收費用

Q4.何時開始使用？

預估19日下午三點後，開放店家申請QR碼

Q5.非智慧型手機也可以?

簡訊實聯制不需要網路，也不須仰賴LINE通訊軟體，只要有簡訊功能的手機都可以使用，民眾只需開起簡訊功能，手動輸入店家代碼，傳送訊息即可

關於個資問題，唐鳳表示，傳送的簡訊的是簡碼，沒有網內外互通問題，不會留下個資，僅供疫調使用，資料保留28天，預估今天下午就可以開放，只要是可以收得到簡訊的手機，都可以操作。

至於，搭乘大眾運輸系統是否強制刷碼實聯制？交通部長王國材表示，高鐵各站的QR碼已經設定完成了，站務人員都會引導鼓勵民眾刷碼，但不刷的話不會有罰則，主要是鼓勵民眾登記實聯制。

▼行政院推出「簡訊實聯制」，5秒3步驟完成，個資保留28天供政府疫調之用。（圖／翻攝自行政院YT）