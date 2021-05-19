好上手！實測簡訊實聯制超簡單　店家QR碼申請步驟一次看

▲未來實聯制，民眾不需再填寫相關資料，僅需掃QR Code回傳店碼即可。（示意圖／記者蔡文鈴攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，解決民眾掃QR碼填寫姓名、手機，或是手動填寫資料的不便。唐鳳說明，「簡訊實聯制」不需要仰賴網路或是相關通訊軟體，只要手機有傳送簡訊的功能就可使用，完成實聯制加強防疫；商家申請QR碼最快在19日下午就能開放申請。

簡訊實聯制一共有三個方法可以使用；方法一，使用有照相功能手機使用者，僅需打開相機掃描，依指示操作即可完成。方法二，使用LINE「疾管家」之使用找，依頻道附加功能，用內建的掃瞄功能操作即可。方法三，沒有相機功能手機之使用者，開啟簡訊功能，在收件人的地方輸入1922，訊息欄位輸入店家提供的店家碼，發送簡訊即可完成。

關於個資問題，唐鳳表示，傳送的簡訊的是簡碼，沒有網內外互通問題，不會留下個資，資料僅供疫調使用，僅保留28天就會刪除。簡訊傳送沒有費用，皆為免費由電信業者自行吸收。

實測簡訊實聯制

步驟一：

打開手機相機功能，對著商家提供的QR碼掃描

步驟二：

掃描後，手機會自動跳出連結連至簡訊畫面，出現一串「場所代碼」，提醒要求將訊息傳送至1922

步驟三：

按下傳送訊息，您所處在的位置以及資訊就會回傳到1922

▲手機實測簡訊實聯制。（圖／翻攝手機畫面）

▼行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）

店家如何申請QR Code

唐鳳表示，QR碼申請預計在今天下午3點開放，只要上口罩實名制的網站，選擇商家類別註冊，通過驗證之後，就會產生出自己的QR碼，即可提供民眾掃碼使用。

公共運輸實聯制部分，高鐵全線12站以建置完成，台鐵預計在5月20日期全數建置完成，國道客運也預計在5月20日上線。至於是否強制民眾刷碼實聯制，交通部長王國材表示，站務人員會引導鼓勵民眾登記，不會強制，也不會有罰則。

步驟一：

上網搜尋口罩實名制網址

步驟二：

選擇類別，「法人店家」、「個人店家」、「政府機關」、「交通事業（台鐵、高鐵、國道客運）」

步驟三：

選擇驗證方式，「健保卡+註冊密碼」、「自然人憑證」、「簡易認證」、「行動電話認證」、「簡易查詢」，輸入相關資料驗證

步驟四：

QR碼產生後，店家可自行下載印出QR碼，供民眾掃描即可