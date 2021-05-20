日本NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制　登上全站熱門第一

▲日本NHK電視台報導唐鳳開發出全台可用的「簡訊實聯制」，文章還一度登上熱門排行第一。（圖／翻攝自NHK官網）

記者張寧倢／編譯

行政院政務委員唐鳳開發「簡訊實聯制」系統於19日上路，民眾只要掃描QR Code，不須填寫個資就能自動回傳至1922，經本站先前報導，才啟用6小時就有15萬個營業店家申請使用。對此，日本NHK電視台報導稱，台灣IT擔當官員唐鳳僅在3天之內就開發出了「5秒完成登記」的追蹤系統。報導還一度登上HNK熱門新聞。

NHK報導提到，台灣當局為了追蹤新冠肺炎確診者的接觸者，要求所有進入餐廳等營業場所的人都必須登記電話號碼，一般狀況都是使用智慧型手機輸入，或是直接在店門口拿紙筆填寫，但這些作法有人覺得麻煩，也有人因個資的洩漏對此有些抵觸。於是，以IT幕僚唐鳳為中心，台灣建立了一套新的系統。

▲NHK報導認為，使用「簡訊實聯制」相當方便快速。（圖／記者李毓康攝）

NHK在報導中介紹了「簡訊實聯制」的運作方式，只要用手機掃描QR Code，螢幕就會顯示相對應的訊息，只要發送出去就能完成手續，而且簡訊不是發給店家，而是發送到當局的防疫專線，資料也會在28天之後刪除，沒有個資疑慮。

報導最後表示，唐鳳與其團隊在疫情快速擴大的情況之下，只花了3天時間就開發出這套新的系統，過程只需要5秒就能完成相關登記手續，便利性相當高，並且希望餐飲業者與交通機關單位能夠積極導入使用。此外，這篇報導在NHK網站上刊出後，更一度登上了全站2小時內熱門閱讀排行第一。

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