簡訊實聯制超方便！民間湧加入潮　6小時暴增15萬店家都可用

記者陳家祥／台北報導

為了更方便民眾，行政院19日宣布「簡訊實聯制」系統上線，民眾只要掃描QR Code，無須再填寫個人資料即可完成資料登載。政院指出，19日下午3點正式開放民間企業加入，截至晚間7點30分，已有超過12萬家業者成功申請，共計15萬個營業據點。

▲百貨業者進行實聯制。（圖／遠百提供）



新冠肺炎疫情升溫，為了方便進行疫調，政府下令各大場所及餐飲業者進出須實施「實聯制」，許多商家提供QR Code或是紙本方式讓民眾填寫；但在實務上，前者會消耗時間，後者因多人共用一支筆，有防疫隱憂。

為解決不便，政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，未來只要掃描QR Code後，再按下簡訊發送，即可完成實聯制的登記，無須再填寫個人資料，省時又便利。

政院指出，院長蘇貞昌交辦政委唐鳳設計的簡訊實聯制，在19日下午3點正式開放民間企業加入；截至晚間7點30分，成功申請者已經有超過12萬家業者，共計15萬個營業據點。政院表示，19日下午開放民間業者申請加入後，業者申請過程順利，並無接獲當機的通報。

政院進一步指出，目前四大超商統一7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK mart等四大超商，都已由總公司統一申請完畢，接下來是張貼工作。

另外，民眾常去的超市、藥妝店，如家樂福（頂好）、屈臣氏、全聯、美聯社、小北百貨、寶雅等，也都由總公司一起申請，但則改由關貿署在另一個系統離線製作，避免造成系統負擔，目前都已製作完成提供回各公司。