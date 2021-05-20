避免群聚！林昶佐推「快篩排隊系統」　掛號不用現場等！　

▲林昶佐找來科技高手，提供快篩排隊系統解決排隊亂象。（圖／翻攝林昶佐臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣連日來爆出上百例本土疫情，重災區雙北廣設快篩站，提供民眾快篩，不過，大量的排隊潮恐引發群去感染疑慮。對此，立委林昶佐與新創科技圈的夥伴研究開發「快篩排隊系統」，解決排隊亂象。

林昶佐20日於臉書表示，上週六開始，在g0v的朋友引薦下，與新創科技圈的朋友討論如何解決這排隊亂象，快速討論提出問題與解決方案，週日就初步完成「快篩排隊系統系統」。雖然中間遇到些許波折，但昨天總算在和平醫院快篩站啟動，開始舒緩群聚，不只是和平醫院，接著包括台安醫院、輔大附設醫院等跨縣市多處的篩檢站都將導入這套系統。

林昶佐指出，民眾的簡訊收到掛號號碼，不熟悉科技的長者朋友也可以直接領取紙本掛號單，並且由快篩站人員依篩檢進度現場篩檢設定到第幾個號碼前自動叫號，通知您去現場。也就是大家不用在現場排隊等候，避免群聚。

林昶佐說，目前系統供醫院或快篩站現場使用，以應付急迫的人流問題，未來實作一段時間以後，也可以視需求發展為網路掛號系統、得來速快篩排隊系統..等。

林昶佐感謝inLine新創團隊，不計酬勞開發這個完全免費的系統，以及吳沛憶議員與林亮君議員居中協調，還有市府相關單位及第一線辛苦檢疫的醫護與工作人員。他也呼籲，若有醫院或快篩站需要使用系統的話，將回協助轉介。

林昶佐提到，唐鳳政委剛推動上線的簡訊實聯制系統，也是由g0v朋友們參與先期架構。從去年開發口罩地圖至今，台灣各地的科技高手都相繼以無償的方式為防疫做出貢獻。感謝大家貢獻所才、全民團結抗疫，我們一定會可以戰勝這波疫情！

此外，林昶佐也再次提醒大家，有新冠肺炎症狀或是有與確診者的接觸史，才優先去快篩，大家沒事不要都跑去篩，陳時中部長有提醒，這不是讓大家篩心安的。