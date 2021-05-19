新北疫苗施打率82.4％　侯友宜：AZ疫苗分配後以醫護人員優先

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心19日宣布新增267例本土個案，全台一半以上縣市出現確診者，指揮官陳時中也宣布全台即起提升三級警戒，最新確診者分布中，新北市有129例為最多，不過政院早上也宣布好消息，有40萬濟AZ疫苗下午抵台。對此新北市長侯友宜在緊急應變記者會中表示，目前新北疫苗施打率達82.4％，屆時疫苗分配下來，會讓第一線醫護人員優先施打。

侯友宜表示，40萬劑AZ疫苗分配下來後，會以醫護人員優先施打，若剩下可提供民眾施打，市內會設置670個點提供大家來施打，希望能讓全民盡快施打，才可以恢復正常活動。

由於新北市內今新增3座快篩站，但傳出設備人力不足的問題，侯友宜表示，醫師公會成立基層診所防疫隊，支援社區採檢站以及疫苗注射，物資設備不足的部分，會請衛生局進行盤點補足。

侯友宜上午於內部防疫會議時指出，將於永和耕莘醫院、新莊區部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，同時，新北市集中檢疫中心將於後天（21日）啟用，將可提供183間房，舒緩醫療壓力。

至於篩檢站啟用時間，永和、樂生、土城篩檢站皆於今日下午14時啟用，之後樂生在上午9時可上網預約，永和及土城於13時發號碼牌。除了快篩站，另有17家採檢醫院可提供民眾自費篩檢，分散人潮。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

