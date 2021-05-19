台中平等國小女籃隊夜宿萬華飯店　5學生與家長核酸檢測陰性

記者高堂堯／台中報導

新冠疫情出現向「（山）上」延燒的疑雲？台中市梨山和平國小女籃隊日前赴台北參加比賽，隊員和家長近日傳出呼吸道不適症狀；台中市政府不敢大意，今天派員組成「平等國小疫情前進指揮所」，上山於平等國小設立快篩站、以利出隨時送有感染症狀的師生下山就醫，所幸昨（18）日初步採驗的5名學生和家屬PCR皆為陰性。

▲公路總局戒護通行中橫便道，協助中市府前往和平國小成立疫情前進指揮所。（圖／公路總局谷關工務段提供）

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台中市府指出，和平國小女籃隊師生和家長應援團共69人，代表台中市在5月9日至12日赴台北市參加教育部全國國小籃球聯賽，每天賽程結束後就夜宿萬華區，行程包括西門町等人口密集區；未料近日多位學生、家長出現咳嗽和喉嚨痛等症狀，赴和平鄉衛生所就醫，台中市衛生局接獲資訊後，先於昨天將衛生所所採驗5位學生和家屬的PCR送驗，稍早結果出爐皆為陰性。

然而防疫資源不足的高山學校爆發疑似群聚事件，讓市長盧秀燕於昨晚10時立即召開跨局處會議，指示全力支援、成立疫情前進指揮所，由相關局處調派42人、分為9個工作組別，包括中央指派的防疫醫師、疾管署人員，衛生局的疫調人員、檢疫人員，以及環保署的環境消毒人員，於今天早上7時帶同相關物資出發，中午抵達和平國小展開疫調和環境消毒。

▲公路總局戒護通行中橫便道，協助中市府前往和平國小成立疫情前進指揮所。（圖／公路總局谷關工務段提供）

台中市府指出，前進指揮所已在和平國小設立快篩站，若有疑慮或疑似染疫者，將由防疫專車接送下山，送進收治醫院，也請師生和家長配合疫調工作、全力防堵疫情擴散。

市府也備妥醫用口罩1萬個、N95口罩640個、隔離衣和防護衣各500件、面罩40個、酒精48瓶、乾洗手20瓶、檢體箱6個、病毒拭子500個、手套40盒、隔板3個、漂白水96瓶、酒精噴頭、條碼、束帶各一箱；指揮中心人員必須著全套防護衣，在前進指揮所成立後進行勤前教育訓練、建立防疫SOP，才會進行後續工作、避免染疫。