彰化「葡萄家族」釀2千人快篩　全國麗園餐廳、燒烤店員工皆採陰

▲埔心夜店燒烤消毒。（圖／翻攝自埔心夜店燒烤臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化葡萄家族傳染鏈，從5月8日參加全國麗園婚宴、溪湖歌唱班、埔心夜店燒烤，已經有超過40人確診，衛生局為此緊急匡列2000多人進一步快篩採檢，好消息傳來，已得知全國麗園餐廳165人及其600餘人、埔心燒烤店9名員工全部採陰，目前在自我管理中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣衛生局今天公布新增3例確診與「葡萄家族」有關，局長葉彥伯表示，民眾5/16看到葡萄家族大兒子的足跡史「5/10曾赴埔心一家燒烤店」，便想到自己曾到該店家庭聚餐，1歲多的兒子也曾於15日發燒，17日一家三口赴醫院採檢，隔天確診，3人目前全在醫院收治中，衛生局緊急匡列相關200多人進行採檢。

燒烤店成員被通知全員採陰後，高興的在臉書公告：此次疫情埔心夜店埔心店因確診家屬個案於5/10日19-21時曾於餐廳用餐，經通知，因此配合政府政策將餐廳停止營運並做餐廳消毒與員工至醫院篩檢跟自我健康管理。

經檢測報告本餐廳全部9名員工經員林基督教醫院篩檢後結果全部為陰性、經多天消毒已完成，且因顧及員工與顧客們的身體健康，夜店本於初衷及社會責任，堅持原則，堅持準備好了再出發，為確保安全，消毒環境堅持一次到位，決不馬虎！故定於近期擇日營業，屆時仍會繼續配合政府做必要性之相關措施與防疫政策，感謝大家的關心。

►彰化新增28確診！1家3口「與葡萄大兒子」同燒烤店用餐染疫

►彰化累計49確診！「葡萄家族」威力強 新增一家三口都住院

►今天確診隔天死亡…萬華買春男害「隔壁病人」染疫

►一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元 大空間好舒服