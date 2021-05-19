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彰化累計49確診！「葡萄家族」威力強　新增一家三口都住院

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化今新增三例曾與葡萄家族的大兒子接觸過。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局公布新增3例確診與「葡萄家族」有關，局長葉彥伯表示，民眾5/16看到葡萄家族大兒子的足跡史「5/10曾赴埔心一家燒烤店」，便想到自己曾到該店家庭聚餐，1歲多的兒子也曾於15日發燒，17日一家三口赴醫院採檢，隔天確診，3人目前全在醫院收治中，累計達49本土案例。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

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葡萄家族5月8日中午到全國麗園餐廳，因與溪湖歌唱班成員3人同桌、也同時傳染給鄰桌的7名成員，衛生局緊急匡列包括餐廳員工共1300人採檢，目前餐廳165名員工及其他婚宴現場的600餘人全部採檢陰性。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

溪湖鎮湳底社區因有歌唱班成員染疫、再加上有葡萄家族成員出入當志工，今天也緊急設行動快篩站，將匡列的8村里民進行篩檢，今天已採檢300餘人；另外燒烤店一家3口確診，連同店長及員工全部先自我管理，也因此再匡列300餘人，將進行篩檢。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

由於昨天確診人數高達22例，今天再公布6例，有明顯下降，但葉彥伯強調，公布確診者足跡不是要造成恐慌，而是要民眾確認時間地點，同時也進一步證實彰化目前有染疫重症患者，但他同時停醒民眾如果身體有不適應盡快就醫進行採檢，目前疫情仍舊嚴峻中，絕對不可輕忽。

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