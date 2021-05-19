快訊／新北129例確診足跡　中永和、板橋、土城完整一次看

▲美麗殿精品旅館。（圖／翻攝Google map）
記者楊蕓／新北報導
中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人，中和區26例最多。隨後，新北市長侯友宜也公布新增案例足跡，除了中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南雅夜市、中和南勢角黃昏市場，以及中和永安市場，還包括中和美麗殿精品旅館、新莊復興路肉多多火鍋店以及中和、板橋全聯、美廉社等超市。
指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。
指揮中心表示，萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。
新北市府公布最新確診足跡如下：
5/9
新莊天賜良緣大飯店
新莊復興路肉多多火鍋店
中和華泰市場
板橋唐廚小館
5/11
興南夜市
板橋大遠百海底撈
5/12
土城延吉市場
永和IKKI深夜食堂居酒屋
全聯（中和南華店）
中和區四號公園
板橋南雅夜市
中和美麗殿精品旅館
5/13
土城延吉市場
美廉社（中和景新三店）
板橋百麗旅店
中和南勢角黃昏市場
拉亞漢堡（板橋三民店）
5/14
土城延吉市場
三賀木材行（新莊中港路238巷1弄2號）
麥當勞（板橋文化店）
板橋乾安府
美廉社（板橋懷仁店）
5/15
土城家樂福
中和永安市場
全聯（中和新生門市）
中和南勢角黃昏市場
5/16
百振淨水量販超市
5/17
全聯（板橋長江門市）
讀者迴響