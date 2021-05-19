快訊／新北129例確診足跡　中永和、板橋、土城完整一次看

▲美麗殿精品旅館。（圖／翻攝Google map）



記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增267例本土確診個案，新北市新增129人，中和區26例最多。隨後，新北市長侯友宜也公布新增案例足跡，除了中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南雅夜市、中和南勢角黃昏市場，以及中和永安市場，還包括中和美麗殿精品旅館、新莊復興路肉多多火鍋店以及中和、板橋全聯、美廉社等超市。

指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。

指揮中心表示，萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

新北市府公布最新確診足跡如下：

5/9

新莊天賜良緣大飯店

新莊復興路肉多多火鍋店

中和華泰市場

板橋唐廚小館

5/11

興南夜市

板橋大遠百海底撈

5/12

土城延吉市場

永和IKKI深夜食堂居酒屋

全聯（中和南華店）

中和區四號公園

板橋南雅夜市

中和美麗殿精品旅館

5/13

土城延吉市場

美廉社（中和景新三店）

板橋百麗旅店

中和南勢角黃昏市場

拉亞漢堡（板橋三民店）

5/14

土城延吉市場

三賀木材行（新莊中港路238巷1弄2號）

麥當勞（板橋文化店）

板橋乾安府

美廉社（板橋懷仁店）

5/15

土城家樂福

中和永安市場

全聯（中和新生門市）

中和南勢角黃昏市場

5/16

百振淨水量販超市

5/17

全聯（板橋長江門市）