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快訊／朝陽確診女大生曾到訪！　中友百貨「封館2天」進行消毒

▲中友百貨,消費,商圈,生活機能。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中中友百貨封館2天。（圖／記者謝婷婷攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

因中央流行疾病指揮中心宣佈全國進入三級警戒，台中市疫調公佈確診的朝陽科大女大生足跡曾至中友百貨，不但經過大創、誠品等店，還到「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽中友店」用餐。對此，中友百貨宣布，將於19日下午5:00起至20日封館2天，進行全館清潔消毒作業，全公司自5/21~5/28改採分流上班，同時要求全體百貨專櫃人員及自有同仁做自主健康監測。

▲▼0519全台確診總數地圖（圖／ETtoday）

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中友百貨指出，自疫情升溫以來，積極加強館內消毒作業，晚間閉店後進行店內消毒，每隔幾天便進行一次全館大消毒。中友百貨配合政府相關防疫措施，機動調整防疫等級，並持續以下防疫措施，落實全民防疫，以確保消費者及同仁安全為優先要務。

▲▼朝陽科大確診女大生足跡，中友百貨封館2天消毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼朝陽科大確診女大生足跡，中友百貨封館2天消毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中友百貨封館2天進行消毒作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

一、服務面防疫措施：

1. 即日起至5/28(五)止，調整營業時間為11:30-20:30。
2. 實施入店實聯制，入店顧客必須填寫實聯制表單、量測額溫並確實佩戴口罩。
3. 哺集乳室、1F梯廳口、餐飲區設置乾洗手設備。
4. 員工採分流上班，所有服務人員均需戴口罩，全館員工每日需回報自主健康管理。
5. 租借設備加強消毒(輪椅、娃娃車、哺集乳室)。
6. 閉店後館內主動消毒。

二、美食街餐桌設立隔板，美食街、餐廳實施實聯制，消費者點餐時需先填寫google表單留下可聯繫之資料；餐廳於顧客用餐後立即以酒精消毒桌面，部分餐廳改採外帶方式，內用落實梅花座，以保持安全社交距離。

三、公共設施每日消毒擦拭：每日開館前使用稀釋漂白水擦拭包含手扶梯之皮帶、電梯按鍵、美食街餐桌椅，賣場及所有廁所；每小時針對電梯內及梯廳按鍵進行擦拭消毒。

四、服務台及收銀台使用酒精清潔服務台、話筒、收銀機設備、計算機等器具。

五、專櫃：每日使用酒精清潔收銀設備、桌椅、話筒、計算機等器具。

▲▼0519單日確診地圖（圖／ETtoday）

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