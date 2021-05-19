快訊／萬華快篩陽性率5.1％　柯文哲：有下降「傳染可被壓制」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布最新數字，新增本土267例，新北市129例最多，以中和區26例最多，其次為台北市70例以萬華區31例為多，全國皆進入三級警戒。北市府19日下午3時30分舉辦防疫記者會，台北市長柯文哲表示，18日陽性率平均為5.1％，看起來有下降，傳染可被壓制。

台北市政府19日宣布，於下午3時30分舉辦防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處同仁親自出席，預計將針對快篩站等相關問題做出回應。

柯文哲表示，北市4個快篩站，18日快篩總數1213人，陽性率平均5.1％，昨天在記者會中雖然說是4.7％，但因為作業是到晚上12時，因此確定為5.1％。最近從11％到9.7％到10％到7.9％，以及現在的5.1％，雖然疫情滿嚴峻，但看來是有下降，不過若大家又開始活動起來，還是會蔓延。

柯文哲說，由於19日開始全台停課，活動繼續下降，代表停止活動，也減少傳染機會，趨勢上看見傳染可被壓制，「有效公衛防疫措施靠國民合作，所以拜託大家減少活動，出外戴口罩，在外面不要吃東西，吃飯、揉眼睛前先洗手，公共衛生措施要做！」停止一切非必要活動，抑制病毒傳遞。

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）