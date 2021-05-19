快訊／國家需要你！柯文哲徵召退休、離職醫療人員　8小時領5000薪

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。柯文哲19日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，現在國家需要你們到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看。據了解，市府目前規劃，退休醫護人員回到一線前，需要經過1周訓練，上線後每8小時可領5000元薪資。

從數據上看起來，北市府有四個快篩站，陽性率5.1%。從過去5天看起來，從11%、9.7%、10%、7.9%、5.1%，今天早上看起來是5.2%，所以雖然疫情蠻嚴峻，但透過大家活動的下降疫情有控制，如果大家又開始活動又蔓延起來。

所以從今天開始整個停課，活動會繼續下降，表示說停止活動、減少傳染機會在公共衛生上防疫效果是有，有人會說母群體不見得每天一樣，但就統計趨勢上看傳染是可以壓制下來。

有效的防疫措施靠得是國民合作，拜託大家減少活動、出外戴口罩、出外不要吃東西、減少人與人傳染的機會、吃飯前要洗手

另外，現在統計上看起來確診者只有20%需要醫院、4%需要加護病房，也就是說確診者不一定馬上送到醫院，甚至將來有些確診者會直接在防疫旅館就出院、解除隔離。

雖然放到防疫旅館，但還是要有醫護人員監測，在這地方要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，現在國家需要你們到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看。

