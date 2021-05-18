北韓不准穿緊身褲！金正恩狠下令「違者送勞改」　西方頹廢風全禁

▲北韓領導人金正恩不時傳出下令處決官員、人民等消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）時常傳出國家領導人金正恩下令處決人民、官員、黨員的消息。據外媒最新報導，金正恩擔心近幾年來北韓年輕人之間逐漸滋長的資本主義思想，可能撼動他的政權與地位，因此頒布了「牛仔緊身褲」禁令，穿著「西方頹廢」風格服裝者將被迫送到勞改營。

▲牛仔緊身褲在北韓被視為「非共產主義」產物，穿著者可能會被送到勞改營。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據英國《鏡報》報導，北韓官報《勞動新聞》上周末發表一篇社論提到，歷史教導了至關重要的一課，那就是無論國家的經濟與國防實力如何，如果人民不堅持自己的生活方式，國家就可能變得脆弱，最終像一堵潮濕的牆一樣倒塌，「我們必須警戒資本主義的生活方式，哪怕是最輕微的跡象也要努力擺脫它們。」此前，有消息指出，金正恩下令接受古怪穿衣時尚者將被送到勞改營。

據報導，金正恩越來越擔心政權遭到推翻，最近為了控制年輕人免於遭到「西方頹廢思想」的影響，他下令人民禁穿緊身或破洞的牛仔褲，前短後長的狼尾頭（又稱茂利頭，Mullet hair）等的新潮髮型也一同被視為「資本主義生活入侵」的象徵。據悉，北韓社會允許的髮型種類非常有限，染髮、耳洞與穿環等都屬於「非社會主義」的違法行為。

▲南韓偶像圈中常見的前短後長的Mullet hair。（組圖／翻攝自SHINee官方推特）

根據韓聯社先前報導，金正恩此前已下令加重對觀看、持有與散布南韓戲劇、電影的刑罰至最重15年有期徒刑。稍早，有報導引述亞洲足球聯盟（AFC）說法指出，北韓宣布退出2022年國際足總（FIFA）世界盃的亞洲區預賽，目前被分在H組的北韓在5場比賽中只贏了2場，暫居分組第4名，下場比賽預計於6月3日在南韓高陽市舉行。AFC表示，FIFA組委會將對此事進行調查，並在適當時機公布北韓退賽後對排名的影響。

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