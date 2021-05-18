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「模範國的墜落」　韓媒關注台灣2度大停電：疫情、高溫雙重折磨

▲▼外媒關注台灣疫情。（圖／路透）

▲ 民眾湧入賣場掃貨景象令國外網友不敢置信。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣連3日通報破百起本土個案，面臨社區感染重大考驗，受到國際媒體關注。多家南韓媒體指出，先前並列防疫模範國的台灣與越南近來確診激增，甚至上演民眾湧入賣場掃貨的景象，台灣更是在短短4天內再度大停電，令當地網友質疑台灣政府應對能力。

南韓《中央日報》17日以「從疫情衝擊到掃貨⋯防疫模範國台灣、越南的墜落」為題報導，台灣截至5月初日增確診數僅10例上下，12日一下超過20例，15日甚至破百，對台灣人的衝擊之大，甚至出現掃貨的現象。

該報援引分析指出，台灣近來確診暴增與疫苗接種進度慢脫不了關係。台灣截至14日接種率僅0.78%，加上感染後自然免疫的人口極少，一旦封鎖措施放寬，病毒隨時有可能再次擴散。

當地網友對此紛紛留言表示，「我們也是每次只有一點點疫苗進來，人們只能辛苦戴口罩」、「沒空擔心別人了，我們自己要先拿到疫苗啊」、「沒有疫苗就無法結束這一切，但我們國家也沒疫苗呢」、「鎖國不能永遠擋住病毒」。

另一方面，多家韓媒17日晚間報導台灣停電消息，「疫情亮紅燈之下，台灣時隔4天再度發生大規模停電」、「台灣時隔4天又停電，飽受疫情與異常高溫雙重折磨」，引起韓國網友表示，「太沒有內部應變能力了吧」、「台灣很熱欸，停電太痛苦了吧」、「好像不該再羨慕台灣了」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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