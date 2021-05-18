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漢江失足墜河頻傳！20歲男喝醉嘔吐跌倒...求生意志強烈結局曝

▲▼一名20歲男子酒醉後失足墜入漢江。（示意圖／CFP）

▲一名20歲男子酒醉後失足墜入漢江。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓才傳出年僅22歲的醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）相約前往漢江喝酒時，過程中疑似酒醉墜河失蹤，最後被發現時已是具冰冷遺體。沒想到，昨（17）日卻又傳出類似案例，一名20歲的男子墜河，幸好最後成功獲得救援。

根據韓媒《京鄉新聞》報導，年僅20歲的男子於17日深夜11時22分在蠶室漢江公園超商前的漢江河岸被警方與目擊民眾成功救助。首爾松坡警察署今（18）日表示，出動警力前往現場援助時，發現該名男子在酒醉後躺在漢江的河岸邊，想到低身嘔吐時，卻不慎失足墜入漢江，緊緊抓住水中的樓梯待援。

還好當時剛好一名路過的民眾，他見狀後即時撥打112專線報案，警方抵達現場後，他也與警方合力將男子從水底拉起。警方表示，其實該日晚間11時17分就有接獲其父母報案，在漢江邊發現該名仔男子後，立刻與報案時提供的外觀特徵等進行比對，結果發現是同一個人，於晚間11時40分將之救起，前後僅花費23分鐘。

警方透露，該名男子並無生命危險，事發前曾與住同一社區的3名好友喝酒，研判與犯罪無任何關聯性。

►醫科鮮肉醉酒失蹤溺斃！朋友「沉默多日」說話了 死者父：別再辯

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