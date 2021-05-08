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金正恩不給看AV！北韓清純妹搖身變「國民女優」　偷拍謎片遭處決

▲▼金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上，提到已完成中長程巡弋飛彈之研發。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩制定法律禁止散布色情影像。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）於2020年12月通過了《反動思想文化排斥法》，其中第29條規定持有或觀看「性愛攝影錄像」、宣傳迷信的圖文內容者，將被處以5到15年的教化刑（入獄服刑）；製作、引入或散布者將被處以無期徒刑或死刑。然而，先前就有一名國民女星，因為偷偷拍攝了AV影片而遭到處決。

▲▼北韓知情人士爆料，一名清純派女星汴美香因為拍攝AV色情片遭到當局處決。（圖／翻攝自韓網）

▲據北韓知情人士爆料，一名清純派女星汴美香因為拍攝AV色情片遭到當局處決。（圖／翻攝自韓網）

根據《每日朝鮮》（Daily NK）報導，北韓《反動思想文化排斥法》第27條規範禁止人民觀看、持有或散布南韓的任何影音與圖文，而第29條則是禁止「性愛影片」流傳。對此，有北韓民眾匿名表示，以前看一部韓劇要坐1年的牢，現在卻要坐5年，「《愛的迫降》在暗地裡蔚為話題，但我害怕受罰，實在不敢看，現在看南韓電視劇是需要拚了命的事情。」

《每日朝鮮》總編輯高英起撰文稱，一名北韓知情人士2013年9月曾透露，北韓清純派女演員汴美香（音譯）因在電影中飾演壯烈犧牲的女軍醫之後一炮而紅，此後又主演了曾在坎城影展放映的北韓電影《女學生的日記》（A Schoolgirl's Diary）更因此獲得「國民女星」（人民俳優）之稱，然而，汴美香卻被一名軍二代的富商找去當AV女優，作品還成為首次出口海外的北韓成人片。

然而，過沒多久就被發現，片中一件掛起的衣服上別著北韓領導人的徽章，事跡敗露之後，召集拍片的軍二代被處以絞刑，攝影師也被槍斃，而擔任AV女優的汴美香則另選他日，在眾多藝術相關從業人士的面前遭到處決，為的就是殺雞儆猴。報導也指出，這是金家三代統治以來北韓反覆出現的作法。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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