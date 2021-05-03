　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓指揮家惹禍！笑金正恩「表演爛還稱讚」　遭90發子彈打成肉醬

▲▼北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令軍人持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令軍人持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩此前傳出處決高官的手法兇殘，近日又被爆料因一名指揮家的一番話惹怒了他，因此下令軍隊在所有人面前以90槍連發「當眾處決」，將該名指揮家打成「肉醬」後裝進麻袋草草了事，不過這件事並未得到官方或正式管道證實。

根據馬來西亞《中國報》引述資深脫北記者朱成夏在YouTube上透露的內容，表示北韓首都平壤今年2月底其實才發生一起兇殘的處決式濺。2月16日被稱為光明星節，此日為前領導人金正日的誕辰，當天金正恩和李雪主前往錦秀山太陽宮參拜後，轉往萬壽台藝術劇場觀賞表演，這也是李雪主一年多來首次公開露面。

朱成夏指出和當地消息人士通話後再三確認這條線報，金正恩在當天表演結束對一名皮影戲的表演者大家讚賞，但事後檢討會時國家功勳合唱團指揮家柳賢宇（通話時稱趙賢宇）聽到金正恩的，竟嗤之以鼻地表示表演得那麼爛，「竟然稱讚得下去，真是什麼事都可以稱讚欸！」

結果金正恩得知此事，便召集所有當天的藝術人員和團隊，在眾人面前將柳賢宇綁起來，並命令3名手持AK-47自動步槍的士兵，在10公尺外朝柳涉及，並清空彈匣內所有子彈。據了解，北韓的AK-47自動步槍每個彈匣最多可裝30顆子彈。

朱成夏2002年脫北進入南韓後，在《東亞日報》擔任朝鮮領域專欄記者長達19年，他再三強調此條消息「絲毫沒有誤報的可能性」，因為事前已經經過再三驗證和確認。

ET快訊
華航事件引爆社區感染？陳時中點出「3關鍵個案」
陳鎮川一家3口團聚！450萬代孕產子：等到你了　張小燕現雙滿
新冠病毒「超級免疫者」出現了　體內抗體含量遠超一般人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓指揮家惹禍！笑金正恩「表演爛還稱讚」　遭90發子彈打成肉醬

15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」宋永吉0.4％之差勝選

NASA逾50年首次！SpacceX太空船夜間濺落海上　「商業載人」更近了

伊媒：美國同意解凍伊朗70億美元換回4名美國人！　白宮幕僚長回應

英首相官邸770萬裝潢金主付！強生連嬰兒保母費都拗　醜聞衝擊選情

緬甸軍事政變逾3個月！示威者喊「春天革命」　安全部隊開槍釀8死

西非國家尼日西南部軍隊遇襲　「不明槍手」射殺軍人16死6傷

美啟動撤軍！阿富汗政府軍各地激戰塔利班　逾百名叛亂分子喪命

醫生連拚15小時救人！一脫防護衣全是水　「濕身照」讓13萬人推爆

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

北韓指揮家惹禍！笑金正恩「表演爛還稱讚」　遭90發子彈打成肉醬

15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」宋永吉0.4％之差勝選

NASA逾50年首次！SpacceX太空船夜間濺落海上　「商業載人」更近了

伊媒：美國同意解凍伊朗70億美元換回4名美國人！　白宮幕僚長回應

英首相官邸770萬裝潢金主付！強生連嬰兒保母費都拗　醜聞衝擊選情

緬甸軍事政變逾3個月！示威者喊「春天革命」　安全部隊開槍釀8死

西非國家尼日西南部軍隊遇襲　「不明槍手」射殺軍人16死6傷

美啟動撤軍！阿富汗政府軍各地激戰塔利班　逾百名叛亂分子喪命

醫生連拚15小時救人！一脫防護衣全是水　「濕身照」讓13萬人推爆

股匯不同調！新台幣早盤升近1分　來到27.945元

美國女星離世享壽89歲　曾憑《發暈》奪奧斯卡最佳女配角

遭批「疫苗分配順序錯誤」爆發華航案　陳時中：有意見當初為何不講？

出租車司機猝死車內！　交警路過「只管開罰單」貼上就走

台股收假跌百點！　台積電拉回、航運股續強

KIA Carnival試駕開箱：無愧旗艦之名，處處都有驚喜的超強保姆車

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

瘋電影／魔戒二部曲：雙城奇謀　巫師甘道夫大戰炎魔

夏天好熱別剃光！貓狗「毛毛保護罩」超重要　修剪DIY別忘了肉球

機組員應全面施打疫苗！楊志良批「政策錯誤」害慘：5月底是關鍵

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

新冠病毒「超級免疫者」出現了

台灣支援了　印網：你們才是朋友

史上首具懷孕木乃伊！科學家見小腳丫傻了

醫生拚救人　濕身照讓13萬人推爆

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

台灣旅客15日起入境土耳其　無需PCR陰性證明

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

英首相官邸770萬裝潢費爆違規　強生醜聞衝擊選情

美智庫：中共恐攻台　奪取半導體產業

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百人喪命

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

NASA逾50年首次！　SpacceX太空船夜間濺落海上

緬甸軍事政變逾3個月　安全部隊開槍至少8死

更多熱門

相關新聞

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」勝選

韓國執政黨黨魁選舉　「對日強硬派」勝選

韓國執政黨「共同民主黨」今天召開黨大會選出新任黨魁，由58歲的國會議員宋永吉當選。日媒指出，宋永吉是對日強硬派，經常說出過激的言論。

男友偷吃「看LINE就知」　日網揭4大警訊

男友偷吃「看LINE就知」　日網揭4大警訊

東奧聖火傳遞　鹿兒島6交管人員染疫創首例

東奧聖火傳遞　鹿兒島6交管人員染疫創首例

日本突颳強風3傷　至少40棟建物受損

日本突颳強風3傷　至少40棟建物受損

美國侮辱金正恩！北韓痛批拜登犯下大錯

美國侮辱金正恩！北韓痛批拜登犯下大錯

關鍵字：

金正恩北韓日韓要聞馬來西亞中國報

讀者迴響

熱門新聞

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

新冠病毒「超級免疫者」出現了

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

台灣支援了　印網：你們才是朋友

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面