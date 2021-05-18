立院修憲委員會召開首次會議　推選管碧玲等5人擔任召委

▲立法院修憲委員會首次開會，推選管碧玲、鍾佳濱、周春米、鄭麗文、李貴敏擔任召委。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆修憲委員會18日召開首次會議，並推選出民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委鄭麗文、李貴敏等5人擔任召集委員。管碧玲表示，中華民國的憲改已經缺席16年，期待這次的憲改可以有符合人民的結果出現。

立法院修憲委員會18日首次開會，朝野立委總計14人出席，經同意由管碧玲擔任會議主席。管碧玲宣布，今天是修憲委員會召開的第一次全體委員會議，議程內容是要選舉本會召集委員。

管碧玲指出，立法院會18日上午通過5月15日的朝野協商結論，有關修憲委員會召集委員的選舉，將以推選方式行之，並由民進黨團推選3人、國民黨團推選2人擔任。

管碧玲說，經民進黨團推選管碧玲、鍾佳濱、周春米為立法院第十屆修憲委員會召委，國民黨團則推選鄭麗文、李貴敏為立法院第十屆修憲委員會召委，隨後在現場立委的一陣拍手後予以通過。

管碧玲表示，中華民國的憲改已經缺席16年，在第五屆憲改時啟動了現行的修憲程序，並且第七次憲改時確定現在非常特鋼性的修憲程序。這次修憲委員會的成立，是在特鋼性的修憲程序，導致憲改16年的缺席之後，再度啟動改革契機。

管碧玲認為，修憲的程序特別艱難，考驗各政黨能不能在這次啟動的新契機中捐棄成見，為改革達成共識的可能性，「歷史在考驗著我們」。管碧玲也預告，在今天修憲委會選舉召委成立以後，後續的議程將陸續展開，期待這次憲改可以有符合人民期待的結果出現。

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