傅崐萁出獄後立法院首發聲：設立方艙醫院、全民普篩

▲立委傅崐萁出獄後，首度現身立法院舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立委傅崐萁13日假釋出獄後，18日首度現身立法院舉行記者會，針對國內疫情嚴峻，傅崐萁呼籲中央、地方政府一條心，指揮中心應協助民間企業與地方政府，透過各種管道爭取疫苗進入台灣，並預先設立方艙與專責醫院、進行全民普篩。

傅崐萁表示，此時台灣疫情大爆發，過去一整年台灣都是防疫模範生，但卻在短短一週內暴增748名的案例，他呼籲衛福部應儘速設立方艙醫院、並在各縣市成立專責醫院，「中央、地方政府一條心，把防疫做好」此外，衛福部應進行全民普篩，讓有疑慮的民眾能立刻篩檢，免除心理的恐慌。

傅崐萁提到，過去一年防疫的成功造就我們的經濟成長，但在防疫下半場，盼台灣也能在全球持續做好模範生。他舉例，波蘭將在近期將解封、而以色列也因全民接種疫苗成為防疫模範生，目前台灣最大的問題就是疫苗進不來，他強烈呼籲，行政院協助民間企業與地方政府透過各種管道，全力爭取包括輝瑞、強生、AZ、莫德納等國際認可的疫苗進入台灣，相信屆時的疫情也能有所控制，這對人民的生命財產的保障、台灣的經濟能否持續穩定發展皆非常重要。

傅崐萁強調，中央與地方應齊心齊力，做好防疫的下半場，共同度過這次的難關，為人民的生命財產、幸福繁榮而努力。