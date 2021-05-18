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停電竟找中部水力發電救援　鄭麗文轟台電：台中人缺水已經炸翻了！

▲▼國民黨團籲雙北廣設快篩站，中央一拿到疫苗立即「全民免費施打」。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「全台缺水、缺電、缺疫苗 台灣還能撐多久？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，啟動分區停電影響65.9萬戶。國民黨團書記長鄭麗文18日在記者會指出，昨天台電為了不再停電，緊急調度明潭水力廠發電支援，最後仍於事無補，她痛批，現在中部已經缺水，為何還用水力發電？直呼「台中人都炸翻了！」要求台電說清楚講明白。

國民黨團18日召開線上記者會，鄭麗文表示，台電五天內兩度停電，台電也說明，他們想緊急調度水力發電，無法發揮救急作用，證明了台灣的確有嚴重「缺電」問題。

鄭麗文指出，昨天跟上次停電一樣，台電燈號原本還顯示綠燈，備載容量超過10%，再次證明了燈號是個笑話，今天顯示為橘燈，「全民挫勒等」，甚至聽說台電緊急勸說用電大戶降低用電量，但這樣掩耳盜鈴，根本無法解決嚴重的缺電問題。

鄭麗文說，民進黨能源政策錯誤，要求台電用謊言來麻醉國人沒有缺電的問題，但缺電已成事實，難道接下來進入暑假，停電要成為日常嗎？呼籲蔡總統嚴肅面對問題並向國人道歉，經濟部長王美花下台。

鄭麗文砲轟，昨天台電為了不再停電，用了水力發電，但台灣已經這麼缺水了，為何還用水力發電？盛傳昨天竟然是用明潭水力發電廠來發電，「如果屬實，罪加一等！台中人都炸翻了，都已經缺水，還拿明潭水力發電廠發電，結果呢？一樣於事無補」，要求台電說清楚講明白。

總召費鴻泰則說，他的選民家中有病患要用呼吸器，上一次停電就向他哭訴，昨天又停電，家屬要求台電提供發電機，台電竟要他們趕快把病患送醫院，但停電並不是事先告知，直呼突然停電讓家中的病患情何以堪？

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