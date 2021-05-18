立院三讀遏止買網軍帶風向　政府網宣應標示廣告、不得置入性行銷

▲立法院18日三讀通過《預算法》修正草案，副院長蔡其昌敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會18日三讀通過《預算法》修正草案，明訂政府編列預算辦理政策及業務宣導時，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

國民黨立委林德福、曾銘宗、江啟臣等人分別提出《預算法》第62條之1條文修正草案，主張明文規範政府機關在相關社群平台提出的澄清或宣傳，執行內容應揭露機關名稱，不能以「匿名方式、網路幕僚」操作。

三讀條文明定，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金50%以上成立的財團法人及政府轉投資資本50%以上事業，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

三讀條文也規定，前項辦理政策及業務宣導的預算，各主管機關應就執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，並於主計總處網站專區公布，按季送立法院備查。

曾銘宗在三讀程序後發言表示，在過去很長一段時間，政府編列大筆預算找「網軍」帶風向，此次修法可確保行政中立、新聞自由和人民權利。

賴士葆則說，本次的修正案是「反對1450條款」，雖然任何法律都是防君子、不防小人，至少今天是個新的開始，正告行政單位不要用人民納稅錢，攻擊在野黨及不同意見的人。

此外，立法院會18日也三讀通過《公共債務法》修正草案，將原本中央及直轄市應以當年度稅課收入5%編列債務的還本規定，提高為至少5至6％，強化國家債務管理，使國家預算能達到「平衡預算」之目標。

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