高雄仁惠醫院爆萬華傳播鏈　陳其邁憂曝清零專案「困難2關鍵」

▲高雄仁惠婦幼醫院男員工確診，高市府即啟動院內清零計畫。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院17日驚傳有一名60多歲男行政人員確診新冠肺炎，衛生局啟動清零專案，連夜進行擴大疫調、消毒等防疫工作，同時通知院內相關接觸者採檢。高雄市長陳其邁18日前往醫院觀察清零狀況，也透露清零計畫的難度。

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▲衛生局連夜協助將住院患者轉送至高雄12家醫院隔離病房。（圖／記者吳世龍攝）

高雄爆發首例醫院工作者染疫，高市府17日中午獲知消息，立即啟動「清零專案」，連夜進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，醫院將在清空後將進行全面消毒。

陳其邁透露，仁惠婦幼醫院清零困難在於它屬於呼吸照護護理之家，因涉及到氣切，相對來說，呼吸器移動和消毒較為困難，另還有飛沫傳播的問題，因氣切插管對呼吸照護風險相對高，因此39名患者一律安置在高雄市12家醫院隔離病房。

▲高雄市長陳其邁坦言，清零專案有難度。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市衛生局表示，這名個案自10日出現呼吸道症狀後，每天都有到醫院上班，且足跡涉及醫院多樓層，研判院內感染風險高，17日晚間立即召回院內55名醫護進行採檢，另住院患者39人也將採檢後送至隔離病房，共94人被匡列為第一圈接觸者。18日採檢結果出爐，院內有1名護理師檢出陽性反應。

經衛生局疫調分析，這名男行政人員8日曾到萬華地區活動，當日搭乘高鐵返回高雄，再轉搭自強號到鳳山火車站，自行騎機車返家，9日在家未外出，10日即出現喉嚨痛症狀，13日至診所就醫返家。

個案14日到醫院上班，15、16日都在家未外出，因仍有喉嚨痛症狀，17日再度到醫院就醫，並表達有萬華活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，目前正收治於隔離病房。

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