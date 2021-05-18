不怕當機！建中老師「17直播」教地理　網讚爆：刷火箭讓你歐趴

▲有老師用17直播來授課。（圖／翻攝自17直播）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜17日宣布，高中以下學校停課不停學，其中北市部分也呼籲使用台北酷課雲，結果今日因高達101萬多人在使用，導致登入頁面不堪負荷。想不到就有網友發現，居然有高中地理老師使用「17直播」APP來遠距教學，完全不怕當機，而在過程中，還有不少人掌聲鼓勵、給小禮物。

面對雙北宣布高中以下學校停課，北市大推酷課雲線上學習平台，結果教師登入系統於17日湧進4萬人，造成登入頁面不堪負荷，塞車2小時。有國小老師擔憂，沒辦法登入教師系統，等於沒辦法登入酷課雲，擔心遠距教學受影響。

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▲還有聽眾給老師小禮物。（圖／翻攝自17直播）

就有網友發現，除了酷課雲外，居然有老師使用「17直播」來教課。記者實際加入直播間聽課，發現該名男老師正在教地理，從他講述的美國同業、工業體系、全球汽車業等內容可推斷，他應該是高中老師，而在搜尋後，發現他是建國中學的地理老師。

該名老師在直播間幽默表示，「這我家，後面有芭比娃娃。」他的講課內容豐富且不枯燥，看得出來非常認真備課，因此，也有不少人在直播間給予「掌聲鼓勵」，甚至發送小禮物，線上人數有30餘人。消息曝光後，還有網友笑稱，「火箭刷起來」、「刷100個火箭讓你歐趴」、「快來斗內（Donate）」。