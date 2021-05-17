快訊／擴大範圍！高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

因應國內疫情升溫，高雄市政府教育局17日宣布，「高雄市所屬高級中等以下學校」學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課，不列入出缺席紀錄，成績評量採多元方式處理，學校並應妥適規劃補課或線上課程。

▲高雄市教育局宣布，高中以下可依個別需求不到校上課 。（示意圖／高雄市教育局提供）

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另學校應確實遵守各項防疫規定，包括禁止校際交流活動、外埠參訪活動、校外教學活動等，留意學生學習情形，並妥適規劃多元評量機制。

家長依據學校請假規定完成請假，尊重家長選擇，並應留意學生在校外之行動與防疫原則。

▲高雄市教育局主秘吳文靜表示，即日起學生進入校園內一律戴口罩，除了劇烈運動跟用餐時可以暫時脫下口罩。（圖／記者吳世龍攝）

為完善防疫作為，教育局已請學校校內課程安排應確實遵守各項防疫規定（如：禁止校際交流活動、外埠參訪活動、校外教學活動等），並應針對停、補課等狀況，預先進行「個案停課」、「班級停課」、「全校停課」方案規劃，於平日模擬演練線上教學模式。



高雄市教育局強調，高雄校園防疫已全面升級，學校環境業經數次大規模清潔消毒，仍是相對安全的學習場所，也請各校教職員工生落實進入學校時全程佩戴口罩、勤洗手與量測體溫等防疫措施。

教育局也持續掌握疫情發展，滾動修正決策，在兼顧安全防疫與學生個別學習需求的考量下，共同面對疫情的挑戰。

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