本土增333例不代表真相！專家揭是採檢進度「看不到病毒傳播速度」

▲何美鄉表示，現在採檢進度不代表真相，因為病毒傳播速度看不到。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情在國內大爆發，本土病例截至昨天指揮中心公布的數字已累計826例，已連續3天破百例。中研院生醫所兼任研究員何美鄉今（18日）受訪表示，現在每天篩檢量約1.6萬件，以昨天本土增333例來看，約檢驗出來2至3個百分比，數字看起來不錯，但這可能是全國分佈平均數，現在的採檢進度只是「反應過往發生的」，現在「看不到病毒的傳播速度」。

何美鄉接受《ETtoday新聞雲》訪問說明，現在要看最熱區，如萬華或板橋等雙北大都會區，所檢驗出來陽性率有多少？「以2至3個百分比為例，可能只是全國平均數，不代表真相」，有些地方可能只是0.1%或8、90%，都是不一樣的，因為真正情況是「檢驗能力在追疫情」，這已經不是在賽跑，是已經發生的事實。何美鄉指出，現在看到發病的都是5月15日前感染，但感染了多少人不知道，這時就要用快速方式採檢，因為潛伏期是2~14天，假定5月14日警覺性前受到感染，最晚要到28日才會發病。

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何美鄉認為，從這幾天來看，採檢進度是反應過往的發生，不是今天的發生，現在的作為都是處理過往，根據過往在處理。她接著說，「現在我們看不到病毒的傳播速度」，只能用人數看傳播了多少人，也只知道傳播速度比去年疫情剛爆發多了1.5倍 ，從原本在沒防範狀況，1個人可傳播2至3個人，現在可以傳播3至4個人。

何美鄉提醒，現在最重要的就是一定要謹守「不要製造超級傳播的場景」，如很多人一起聚集說話、肢體接觸和參加各種活動等，因為現在能做的就是保持社交距離，別再有新傳播病例，而若沒採檢情況，認為自己可能是個感染源、風險很高，在無症狀下要自我隔離，有症狀則趕快去採檢。