　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評　衰喊：搞錯了

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是雪上加霜！高雄市一家知名夜店近期受到疫情影響，生意跌到一成，現在還遵守政府防疫政策歇業，但沒想到又無辜被扯進網紅《小哥哥艾里》到高雄參加夜店活動，還喇舌一名辣妹，成了網友罵爆對象，逼得這家夜店出面澄清，並非是自己邀請，而是另外一家夜店，網友們出征的對象搞錯了！

高雄知名夜店LAMP貼出公告，表示在台灣出現少數確診病例之後，已經取消了5月8日的活動，同時也加強防疫也不鼓吹群聚，「這裡沒有你們要燒的女巫，請了解查證之後再放火」，甚至還揚言要提告，怎麼會這麼生氣，原來是公司的臉書網頁「莫名」被出征，就連google評論也被洗「一星評論」。

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

LAMP的負責人向《ETtoday新聞雲》投訴說，莫名其妙被扯進網紅《小哥哥艾里》事件當中，根本沒有邀請他，而且在14日他南下參加夜店邀請的活動，根本就不是LUMP，而是另外一家。負責人也透露在獅子王傳出確診消息之後，開店就是虧，因為業績狂掉不到一成，就連票錢連3萬塊的基本開銷都沒有，就算進了夜店也沒有人想開酒，像是12號那一天，根本就賺不到五千塊，當天只有50個人，裡頭有一半是免費的女性顧客。

結果就在15日還面臨到了防疫政策宣布，八大停業，他們遵守法令歇業，只是沒想到還被亂扯進《小哥哥艾里》事件當中，讓負責人真的無奈又生氣，只好貼出公告給網友們「我們很守法！請別再把我們當成獵巫對象」。

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，14日大門口還有進行實聯制等防疫工作 。（圖／記者吳奕靖攝）

《小哥哥艾里》主要是因為16日在社群網站宣導，「大家一起團結」，沒想到卻被抓包跑去夜店狂歡，引發網友砲轟。不過對此他回應網路上所談論的夜店喇舌影片是14日在高雄的活動，也就是在高雄宣布八大行業暫停營業的前一天：「我全權聽從主辦方及政府機關的公告。」另外針對網路上說是「性愛派對」這點，他也特別點出來否認。

【相關新聞閱讀】小哥哥艾里夜店喇舌被罵！　親列5點「還原時間軸」：我明白大家害怕疫情 

優雅莫蘭迪色
涼感恆溫不開冷氣也舒適

【更多新聞閱讀】

3天全台確診415例！直擊高雄賣場...1張照曝「南北兩世界」

快訊／高雄仁武烤鴨被檢舉　衛生局活逮：沒有實聯制、梅花座

快訊／釣魚場大力甩竿誤勾電線　高雄男45％2度灼傷

高雄市若升到第三級防疫　陳其邁：立刻實施異地辦公

北漂大學生返家躲疫情　高市衛生局推「類冬眠」：聚餐聚會母湯

快訊／高等法院高雄分院首發禁令　雙北訴訟當事人取消庭期

ET快訊
快訊／一周停2次「台電道歉」　C、D組崩潰1小時
快訊／高雄某醫院驚傳員工確診！　衛生局回應了
快訊／為何又是C、D組停電？　台電給答案了
快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉
快訊／無預警大停電　新北受影響區域曝光
快訊／台電今晚緊急停電　原因曝光了
Live／連二大停電！台電21:00召開記者會說明
快訊／台電無預警停電　新竹停電區域曝光
快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶
快訊／無預警大停電！　行政院回應了
全台首輪停電66萬戶！　台電第一報說明出爐
快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中
快訊／苗栗3行政區+大甲也停電！
快訊／台電突停電「3人困電梯」　緊急救人畫面曝
快訊／又停電！台電晚間9點緊急記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台電無預警大停電！全台54件電梯受困救援中

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評　衰喊：搞錯了

快訊／台電突停電「基隆3區」有人困電梯　緊急救人畫面曝光

快訊／台電彰化系統頻率低「停電60分鐘」預估影響2萬1931戶

警署「重獎」查外勞遭基層諷會中獎　移民署：防疫為重暫緩查緝

快訊／台中烏日「緊急停電」1103戶受影響　台電給復電時間了

快訊／停電！新北傳10件「電梯受困」案　報案電話被打爆

彰化4夜店1KTV偷開張...女調酒師口罩拉到下巴！恐罰最高30萬

茶妹改外約？　小商人呼籲「需要連結」的朋友：疫情過後才有激情

欠賭債80萬超囂張　債主臉書嗆聲惹惱他...撂人開1槍投案

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

快訊／台電無預警大停電！全台54件電梯受困救援中

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評　衰喊：搞錯了

快訊／台電突停電「基隆3區」有人困電梯　緊急救人畫面曝光

快訊／台電彰化系統頻率低「停電60分鐘」預估影響2萬1931戶

警署「重獎」查外勞遭基層諷會中獎　移民署：防疫為重暫緩查緝

快訊／台中烏日「緊急停電」1103戶受影響　台電給復電時間了

快訊／停電！新北傳10件「電梯受困」案　報案電話被打爆

彰化4夜店1KTV偷開張...女調酒師口罩拉到下巴！恐罰最高30萬

茶妹改外約？　小商人呼籲「需要連結」的朋友：疫情過後才有激情

欠賭債80萬超囂張　債主臉書嗆聲惹惱他...撂人開1槍投案

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／一周停2次台電道歉！C、D組崩潰1小時「21:40提前復電」

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

證交所：上市公司基本面表現優異、第一季獲利大增

又停電了！台電50分鐘前緊急預告　桃園7區共77,481戶分區停電

快訊／台電公布嘉義縣市「首輪停電區域」　3行政區受影響

800年古塔歷經4次大地震仍屹立不倒　專家一看結構驚呼

為何又是輪C、D組停電？台電給答案了：努力讓第二輪不啟動

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

侯友宜：新北快走到四級警戒　確診炸鍋！擬設「方艙醫院」備戰

社會熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／台中烏日「緊急停電」1103戶受影響　台電給復電時間了

快訊／新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲輪下慘死

板橋路倒男是隔離失聯者！2警自主健康管理

平頭哥拒填超商實聯制　聽要報警竟爆打店員

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

即／報案電話打爆！新北傳10件電梯受困案

北市4警快篩隔離！臨檢到確診阿公店小姐同居人

獨／確診男做筆錄3小時！萬華1警慘隔離

快訊／台電彰化系統頻率低「停電60分鐘」影響2萬1931戶

快訊／台電突停電「3人困電梯」緊急救人畫面曝光

太誇張！亂傳錦州鵝肉店員工染疫假訊息

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

國台辦：願盡最大努力助台戰勝疫情

國台辦：願盡最大努力助台戰勝疫情

台灣「諾富特案」延燒後，本土新冠肺炎確診數已連續3日新增破百，17日更暴增333例個案。對此，大陸國台辦17日表態，「我們願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情」，並稱當務之急是去除「島內人為的政治障礙」，使廣大台胞有疫苗可用。

國安基金續盯台股兩大指標　不排除盤中開臨時會！　　

國安基金續盯台股兩大指標　不排除盤中開臨時會！　　

林靜儀：4月6日發病不可能　獅子會在收尾「萬華群聚擴散」

林靜儀：4月6日發病不可能　獅子會在收尾「萬華群聚擴散」

「防疫破口就是老人！」她抓包老母溜出門氣瘋開罵

「防疫破口就是老人！」她抓包老母溜出門氣瘋開罵

快訊／經濟部「病例再+1」！附屬信保基金人員確診

快訊／經濟部「病例再+1」！附屬信保基金人員確診

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄小港確診陳其邁夜店小哥哥艾里

讀者迴響

熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／C、D區緊急停電！興達電廠跳機　電量不足

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面