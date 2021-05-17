獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評　衰喊：搞錯了

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是雪上加霜！高雄市一家知名夜店近期受到疫情影響，生意跌到一成，現在還遵守政府防疫政策歇業，但沒想到又無辜被扯進網紅《小哥哥艾里》到高雄參加夜店活動，還喇舌一名辣妹，成了網友罵爆對象，逼得這家夜店出面澄清，並非是自己邀請，而是另外一家夜店，網友們出征的對象搞錯了！

高雄知名夜店LAMP貼出公告，表示在台灣出現少數確診病例之後，已經取消了5月8日的活動，同時也加強防疫也不鼓吹群聚，「這裡沒有你們要燒的女巫，請了解查證之後再放火」，甚至還揚言要提告，怎麼會這麼生氣，原來是公司的臉書網頁「莫名」被出征，就連google評論也被洗「一星評論」。

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，還扯進網紅事件，本照為14日畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

LAMP的負責人向《ETtoday新聞雲》投訴說，莫名其妙被扯進網紅《小哥哥艾里》事件當中，根本沒有邀請他，而且在14日他南下參加夜店邀請的活動，根本就不是LUMP，而是另外一家。負責人也透露在獅子王傳出確診消息之後，開店就是虧，因為業績狂掉不到一成，就連票錢連3萬塊的基本開銷都沒有，就算進了夜店也沒有人想開酒，像是12號那一天，根本就賺不到五千塊，當天只有50個人，裡頭有一半是免費的女性顧客。

結果就在15日還面臨到了防疫政策宣布，八大停業，他們遵守法令歇業，只是沒想到還被亂扯進《小哥哥艾里》事件當中，讓負責人真的無奈又生氣，只好貼出公告給網友們「我們很守法！請別再把我們當成獵巫對象」。

▲高雄市一家夜店遵守防疫規定歇業，14日大門口還有進行實聯制等防疫工作 。（圖／記者吳奕靖攝）

《小哥哥艾里》主要是因為16日在社群網站宣導，「大家一起團結」，沒想到卻被抓包跑去夜店狂歡，引發網友砲轟。不過對此他回應網路上所談論的夜店喇舌影片是14日在高雄的活動，也就是在高雄宣布八大行業暫停營業的前一天：「我全權聽從主辦方及政府機關的公告。」另外針對網路上說是「性愛派對」這點，他也特別點出來否認。

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