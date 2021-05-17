快訊／外交部宣布：5月19日起暫停受理各類簽證

▲外交部指出，19日起將暫停受理各類簽證申請。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

鑒於國際及國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，外交部表示，配合指揮中心防疫政策，「暫停受理各類簽證申請，目前持有有效停留簽證、居留簽證者也將暫緩來台」。外籍人士如果因奔喪、探視病危親屬等緊急重大事由急需來台，必須經指揮中心專案許可後才能向駐外館處申請特別入境許可簽證。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會宣布，5月19日零時起到6月18日止，暫緩未持有我國居留證非本國籍人士入境，暫停旅客來台轉機。

稍晚外交部則進一步指出，配合指揮中心防疫政策，將暫停受理各類簽證申請。目前持有有效停留簽證、居留簽證者也將暫緩來台。外籍人士如果因奔喪、探視病危親屬等緊急重大事由急需來台，必須經指揮中心專案許可後才能向駐外館處申請特別入境許可簽證。

中央流行疫情指揮中心今公布新增333例本土個案，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。其中和台北茶藝館相關的有155例。

指揮官陳時中表示，確診個案中有189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月16日，其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例，相關疫情調查持續進行中。