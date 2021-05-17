柯文哲喊話大學要停課！教育部：全台155所大專院校改「遠距課程」

▲教育部指出，截至今下午共有155所大專院校都將實體課程調整為遠距課程。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續爆發，中央流行疫情指揮中心今（17日）公布新增333例本土個案，連續3天（15日到17日）本土病例都破百人，今年本土確診數已暴增至826例，台北市長柯文哲喊話教育部能將大學停課，教育部晚間表示，截至今下午共有155所大專院校都將實體課程調整為遠距課程。

教育部指出，因應疫情升高，為避免校園師生群聚，自上週起各大學已陸續啟動遠距教學，目前雙北的大專校院均已啟動遠距教學；而全國75所一般大學中，已有74所啟動遠距教學；82所技專校院，已有81所啟動遠距教學。另依大專校院停課標準，各校如有校內師生確診，會視實際疫調情形請示指揮中心及地方衛政機關後，實施全校遠距教學或停課，以避免師生群聚，並針對校內住宿學生加強防疫管理及個人防護；同時配合地方衛政機關疫調及匡列居家隔離對象，進行校內環境消毒及提供隔離宿舍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部也提到，近日國內疫情升高，學校如因應疫情規劃調整授課方式，包括停止實體課程調整為線上教學，由學校督導辦理，即可實施，無須再報送教育部同意，但學校啟動遠距教學後，仍需關懷學生身心健康，提醒學生每日要量測體溫；同時掌握學生動向，向學生宣導避免出入人多擁擠場所、聚會、旅遊或其他集會活動，並減少區域間的非必要移動，一旦外出就需誠實紀錄，以利日後可能需配合疫調使用，以免造成校園或社區防疫破口。