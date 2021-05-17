遠距上課14個月…忘記「書包有便當」！4百萬人敲碗開箱嚇壞了

▲ 遠距教學14個月沒去學校，便當也放了14個月。（圖／翻攝自TikTok／@toasterwaffleenthusiast）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎確診人數至今居全球之冠，近來隨疫苗接種率上升，日增病例數降低，封鎖措施也逐漸放寬。一名網友在社群媒體上分享，他的弟弟歷經逾一年的遠距教學，日前終於重返校園，才發現背包裡的便當盒14個月來都沒打開，裡頭裝著的食物慘況噁心到嚇壞眾多網友。

綜合外媒17日報導，21歲美國女子斯特西亞（Rachel Stecia）日前在TikTok分享這段趣事，原來他的弟弟受到疫情影響，自2020年3月13日開始遠距上課，如今終於可以重返校園，才想起背包裡有當天打算帶去學校當午餐的食物，包括一個三明治和一根香蕉。

@toasterwaffleenthusiast I’m terrified to open it. He said there might be a banana in there ♬ original sound - Kyle

這則貼文挑起眾多網友好奇心，紛紛敲碗想知道這些食物經過14個月究竟會是什麼模樣。斯特西亞也回應眾人要求，又錄了二段開箱便當盒的影片，只見裡頭的香蕉已經完全變成黑色，三明治則是嚴重發霉，讓她忍不住痛苦喊道，「我不行了。」

斯特西亞的影片短短2天吸引逾410萬次觀看，68萬讚。網友紛紛留言表示，「有被噁心到」、「最好寄給輝瑞公司，讓他們研發新疫苗」、「我爸一定會逼我吃掉」、「如果是我會把整個包包丟了」、「那可以殺人吧」。

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