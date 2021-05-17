茶妹改外約？　小商人呼籲「需要連結」的朋友：疫情過後才有激情

▲八大行業因為疫情全關閉，現在傳出有茶妹改外約的狀況發生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

萬華阿公店茶室造成疫情重大破口，導致八大行業全數下令歇業，現在傳出茶妹改外約的方式以規避相關的規定。對此人在經營性產業的網紅「小商人」就在臉書上曝光「茶妹」們的現況，也呼籲「需要人與人連結」的朋友與妹子們共體時艱，「疫情過後才有激情」。

小商人在臉書上表示， 很多人一直問我疫情影響是不是茶店都改外約，「我台北前天報班人數有15人，今天沒半個上，全休息」很多人說八大行業被下令歇業，就會出來接外快，這個是不正確的，「至少我這邊沒半個人敢」。

小商人分析，第一個，現在北部都是高風險地區，妹子根本不敢上班。前天已經很多妹子連夜回南部了。住北部的這個禮拜報班（提前說要上班的），也全部取消不上，客人也取消了一推。

▲小商人說，受到疫情影響，他的妹子現在都不敢上班。（圖／pexels）



小商人指出，第二個，現在去哪都要實名制，去Motel開房連結都要登記，如果客人或者妹子確診了，這個除了要被CDC認證人與人的連結，還會被要求交代行蹤。如果有家庭的，不要說確診會不會有生命危險，「家裡的媽祖婆直接送你見上帝」。

小商人說，第三個，很多馬伕也都不敢出來，除了疫情，也怕現在人流少，很容易被鴿子盯上，所以一天賺3500而已，沒必要這樣拼命。有沒有叫到家的？有，很多妹都不願意走住家，有的話也是只有一部分。除非熟客，或者回頭客，或者加價，不然台灣機房業者現在已經是停擺狀態了。

小商人呼籲，防疫優先，各位需要工作的小妹們共體時艱，各位需要人與人連結的朋友也先暫緩。疫情過後，才有激情。疫情過後，小弟歡迎各位詢問安排。

網友回應小商人的PO文表示，「原來現在連開房間都要實名登記了！」、「期待疫情過後安心的連結」、「良心業者(蓋章」、「小商人比各院長、部長能力都還要高出數十倍不止了」、「這種時間還要出去玩的也是有病吧」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘