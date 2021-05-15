天天與疫情熱區萬華「人貨交流」　西螺果菜市場防疫撇步曝光

▲雲林縣長張麗善於15日前往西螺果菜市場巡視相關防疫措施，勸導民眾戴口罩。圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情有升溫趨勢，雲林縣政府要求轄內果菜批發市場、肉品市場、魚市場、合作社場、集貨場等相關集運單位，確實落實相關防疫措施。雲林縣長張麗善於今(15)日下午前往西螺果菜市場巡視相關的防疫措施，落實及加強辦理各項因應工作，以維護人員安全及確保運銷秩序。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣目前雖尚未發生本土案例亦無社區感染之跡象，惟因台北第一果菜批發和果菜運銷公司位於熱區萬華，雲林為農業大縣亦是該些場域主要的供應地，所以跟雲林有很密切的人和貨的流動，加上鄰近縣市確診案例，其生活環境場域出入均在本縣境內。

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為防防疫破口造成雲林縣社區感染，縣長張麗善於15日下午前往西螺果菜市場巡視防疫作為。張麗善表示，「已要求確保市場民眾維持社交距離、全程佩戴口罩、建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃及車輛進出消毒等防疫措施」，將加強防疫執法。

西螺果菜市場表示，相關防疫作為均持續加強辦理，市場已依據政府規定加強相關防疫措施，於入口執行體溫量測及相關消毒，並加強宣導進出市場農民及相關人員，維持社交距離或全程佩戴口罩，執行體溫量測、手部消毒等，落實相關防疫措施。

▲西螺果菜市場執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃及車輛進出消毒等防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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