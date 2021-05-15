雲科大、虎尾科技大學5月17日起　全校全面啟動遠距教學　

▲國立雲林科技大學於今日中午發布自5月17日(一)起至5月30日(日)全校課程全面遠距教學，視疫情狀況調整。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內本土疫情延燒，單日暴增180例本土確診案例，揮中心指揮官陳時中今（15）日指宣布雙北升為三級防疫警戒，全台多所大學為圍堵疫情擴大，啟動遠距教學，位於雲林縣的國立雲林科技大學於今日中午發布自5月17日(一)起至5月30日(日)全校課程全面遠距教學，視疫情狀況調整。

位於雲林虎尾鎮的虎尾科技大學表示，5月17日星期一開始，正式啟動遠距教學，原則上先執行二個星期，預計至5月30日。

國立雲林科技大學位於雲林縣大學路，教務處課教組今日中午於官網發布公告指出，「本校自5月17日(一)起至5月30日(日)全校課程全面遠距教學(視疫情狀況調整)」，並公布遠距教學平台網址及授課相關防疫措施。

一、全面遠距教學：

(一) 因課程教學性質無法採取遠距教學(如:實驗課、實作課、體育課)，原則上於6月30日前完成事後補課(視疫情狀況調整)。

(二) 授課教師得依課程需求，進行實體或線上評量（含考試），實體評量須依防疫第二級規定（量溫消毒、全程戴口罩、梅花座、教室保持通風、落實課程點名等措施）進行。若進入第三級疫情警戒將有最新公告。

(三)遠距教學平台請見本校Eclass(Tronclass)。https://eclass.yuntech.edu.tw/

二、碩博士班學位考試:

(一)碩博士班學位考試請延後至5月30日(日)後舉行(視疫情狀況調整)。

(二)若無法延後辦理學位考試，需依據防疫第二級規定（量溫消毒、全程戴口罩、梅花座、教室保持通風等措施）進行。若進入第三級疫情警戒將有最新公告。

▲國立雲林科技大學於今日中午發布自5月17日(一)起至5月30日(日)全校課程全面遠距教學，視疫情狀況調整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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