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社會 社會焦點 保障人權

雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」　太極拳老人班「驚慌定格」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉昨（12）日晚間跑出一名疑似有精神疾病之患者，手持超過30公分鋒利的草刀，跑到馬路上一邊持刀筆畫，一邊大聲吼叫，警方二度到場才將該名男子強制送醫。村民表示，該男子原持刀針對約9至10名老人怒視大吼，老人們嚇得軟腳定格，而男子如此已非首次，附近居民均人心惶惶極度驚恐，希望有相關單位能協助改善，給居民一個安全的生活環境。

▲男子對人群揮刀攻擊、作勢砍人，由兩名親友趕來阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲手持超過30公分鋒利的草刀，跑到馬路上一邊持刀筆畫，一邊怒視民眾、大聲吼叫，警方二度到場才將該名男子強制送醫。（圖／民眾提供）
 

莿桐鄉大美村昨日晚間約8點37分，一處民宅三合院約十多位逾70歲長者正在練太極，對面民宅突然傳出有人大叫「吵三小」，眾人轉頭一看發現對面居民近40歲男子，手持一把超過30公分草刀，對著老人家們大聲吼叫，嚇得老人家有的腳軟定格、有的不知所措，在男子怒視下，深怕觸怒他更不敢直視，最後保持鎮靜一個接一個慢慢一起離開，所幸無人受傷。

警方獲報到場時，持刀男子已進入屋內，警方認為該男並未走出家門，故認為無安全疑慮後離開。約9點11分，三合院屋主與附近鄰居於家門討論未來如何防範類似危險狀況，對面男子竟再次持草刀，這回卻是走到馬路上，又是一陣比畫大吼大叫，最後更直接要對人群揮刀攻擊、作勢砍人，眾人一陣閃躲後再度報警，最後警方到場將該名男子強制送醫。

▲男子對人群揮刀攻擊、作勢砍人，由兩名親友趕來阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男子對人群揮刀攻擊、作勢砍人，由兩名親友趕來阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖姓地主指出，三合院每週三晚間7點至9點，無償借村裡的老人班練太極，而對面的無業男子就是一顆不定時炸彈，不僅曾打傷男子母親，無論白天或晚上甚至大半夜，不時於村裡遊蕩、大聲吼叫、作勢打人等等，附近社區居住逾30位居名，不乏老人與嬰兒，大家都非常驚恐，青年外出工作家中剩老人、小孩，怕會發生危險，連外出散步都不敢。

另位廖姓村民表示，該男子有毒品前科，目前疑持有身障手冊，好像仗著有手冊護身，傷人無罪似的，不定時在村裡走動，心情不好就挑釁路人、或是在家門大喊「砍幾個算幾個」、「都給我出來」之類語言，近3年越發嚴重，現已演變成持刀要砍人，真的太可怕，萬一是發生在放學時間，村裡小學生大多步行上學，要是有個萬一誰來負責。

▲男子對人群揮刀攻擊、作勢砍人，由兩名親友趕來阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在男子怒視下，深怕觸怒他更不敢直視，太極班老人們最後保持鎮靜一個接一個慢慢一起離開，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

住三合院隔壁的廖先生說，太極拳班來借用廣場約半年，成員有10名長者，最年輕60多歲、最年長80多歲，約8點多聽到外面聲響有異便外出查看，發現對面男子又發作了，老人家腿軟的、嚇到無處躲的，一片混亂，趕緊讓他們通通離開，也通知三合院屋主回來，所幸當時老人家都順利脫困，無人受傷，廖先生提到，最後男子送醫時更一度反抗喊著「我不要去，去了又好幾天不能回家」。

「深怕鄭捷事件又再次發生」村民最後一致表示，該男子已強制送醫多次，每次鬧事後遭救護人員遭強制送醫，最快隔天出院最久也不過幾天，現已演變持草刀逛大街，嚴重影響附近鄰居安全，真的希望有相關單位可以協助幫忙，給村中長幼一個安全的生活環境「深怕鄭捷事件又再次發生」。

▲男子對人群揮刀攻擊、作勢砍人，由兩名親友趕來阻止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲太極拳班借用三合院廣場約半年，成員有10名長者，最年輕60多歲、最年長80多歲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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