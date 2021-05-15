看過來！超實用「防疫小工具」　一鍵追蹤「確診者足跡」超清晰

圖文／鏡週刊

國內疫情升溫，今（15日）暴增180例本土確診個案，雙北疫情警戒提升至第三級，由於確診數量龐大，疫調足跡複雜，許多人擔心與確診者出入相同場所卻不知情，也有許多不確定的資訊，本篇為您整理5個好用的防疫小工具，包含足跡、疫情、事實查核等，讓大家為防疫做好萬全準備。

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掌握自己與確診者的接觸情形，記得開啟行動裝置的藍牙及APP通知喔！5月15日至5月31日還舉行抽獎活動，將抽出全聯500元禮券200名，確診者上傳足跡還能獲得5,000元全聯禮券。

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Google 地圖時間軸



開啟手機定位，就能在Google 地圖左方欄位「你的時間軸」中，找到過去歷史軌跡，就算忘記自己去過哪裡，Google 地圖也會幫你好好記錄下來喔！

懶人包小腸本土案例足跡地圖



依照中央流行疫情指揮中心公布的確診者足跡，整理出的Google地圖，追蹤該清單便可在Google Maps中「你的地點」看到確診者去過的地方。

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串連衛福部、疾管署、食藥署、外交部等政府公開資料，並與民間事實查核平台結合，能夠偵測使用者上傳的資訊是否為真，即時查詢訊息的真偽。

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