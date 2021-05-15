醫護累倒睡醫院！台北4篩檢站塞爆　柯文哲：一起做他們的後盾

▲北市4篩檢站排隊塞爆，第一線醫護持續堅守崗位。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

記者柯沛辰／綜合報導

全台疫情升溫，北市4個篩檢站也被民眾塞爆。台北市長柯文哲15日表示，聯合醫院的醫護同仁全副武裝、連續不停地執行檢疫任務，第一天就忙翻了，但大家不僅沒怨言，還索性在醫院睡覺休息，隔天一早繼續作戰，「真的讓我很感動」。

柯文哲15日在臉書發文指出，篩檢工作首日馬不停蹄，一路進行到14日深夜12點，卻還有上百位民眾未篩檢到，因此現場醫護發放了號碼牌，麻煩這些民眾再來一趟，「經過流程的改進，今天各篩檢站已順暢多了。」

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柯文哲說，第一天做不好的，他們馬上檢討，第二天就進步很多。至於有很多人問「可不可以廣設篩檢站？」他認為，目前醫療人力有限，必須做最大效率的調度，有症狀才篩檢，不需要自己製造恐慌。

▲不少醫護索性睡在醫院。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

不過，柯文哲也說，目前已經規劃第五處篩檢站，將視需求與資源滾動調整。另外，稍早上午11點，台北市所有醫院院長也到市府開會，討論負壓病房與一般隔離病房的整備，並與中央協調設立第二家防疫應變醫院。

柯文哲呼籲，所有市民朋友此時應盡量在家、減少外出，若外出一定要佩戴口罩。他指出，雙北市只有維生必要（如賣場）、秩序維持、必要性服務及醫療和工務所需場所持續營運，其餘公共場域若無法做好實名制、保持社交距離，通通都需要關閉。

最後，柯文哲也提醒，有症狀才去做快篩，避免浪費醫療資源，「讓我們一起加油，醫療人員是我們的前線，讓我們也一起做他們的後盾！」

▼北市所有醫院院長到市府開會，討論負壓病房與一般隔離病房的整備。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

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