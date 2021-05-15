確診者搭自強號117車次由板橋到台南　黃偉哲：乘客自我健康監測

▲台南市長黃偉哲呼籲，民眾曾搭乘自強號117車次者，請進行自我健康監測，若5月28日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情持續擴大，14日下午有確診個案搭乘台鐵自強號從板橋前往台南，黃偉哲市長表示，經過疫情調查後，衛生局已於15日凌晨電話通知台灣鐵路局，針對台南車站與該車次車廂加強清消及消毒作業，另該案並未接觸其他民眾，其自台鐵下車後，直接由家人陪同就醫後確診隔離，目前匡列3人。

市長黃偉哲呼籲，市民曾搭乘自強號117車次者，請進行自我健康監測，若5月28日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，並儘速通知台南市防疫專線06-2880180安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等，相關疑問請撥打1922。

台南市衛生局許以霖局長表示本土疫情持續嚴峻，醫療機構為重要防線。請落實旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）詢問，加強疑似通報及早發現可疑個案、強化醫療照護人員健康監測。目前疫情隨時有變化，請勿掉以輕心，應落實手部衛生與咳嗽禮節。

外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；入境後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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