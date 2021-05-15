雲林國中會考逾30人缺考　1人發燒啟動備用教室

▲雲林考區試務由北港高中負責，北港高中今表示，社會科共有24考生缺考、數學39人缺考。（圖／示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國中會考5月15日上午8點20分開始考試，考試科目為社會及數學、下午進行國文及寫作測驗；16日上午考自然、英語閱讀及聽力。雲林考區試務由北港高中負責，北港高中今表示，社會科共有24考生缺考、數學39人缺考，西螺農工考場則是有一名學生發燒，啟動備用教室提供使用。

110年國中教育會考將於5月15日及16日登場，雲林考區共設有8個考場，分別為斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中等8處，報名人數共6,320人，總計206間試場，各科遲到20分鐘不得入場。

▲雲林考區試務由北港高中負責，北港高中今表示，社會科共有24考生缺考、數學39人缺考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

15日上午完成社會及數學科目，北港高中指出，發燒考生為一名，於西螺農工考場，現場啟用備用教室讓考生完成考試。

社會科缺考狀況，斗六高中3人、斗六家商ㄓ15人、虎尾高中6人、虎尾農工5人、土庫商工5人、西螺農工1人、北港農工1人和北港高中3人，共計24名。

數學科缺考狀況，斗六高中2人、斗六家商0人、虎尾高中6人、虎尾農工5人、土庫商工5人、西螺農工3人、北港農工1人和北港高中2人，共計39名。

▲110年度國中教育會考將於5月15日及16日登場，雲林考場於考前均完成還消毒，各試場並於午休時加強室內、外消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►獨／雲林2歲女童私密處長「菜花」 醫驚曝感染源啟動保護機制

►四湖鄭小妹的家因疫情搗亂延期了 聽見小妹哭聲義工不捨也無奈

►國中會考看試場不可進教室！考試全程戴口罩 開冷氣留空隙通風

►張麗善率一級主管打AZ！下週增5地點 接種時「一點感覺都沒有」