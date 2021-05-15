雲林「準3級警戒」八大場所、夜市停業　西螺果菜市場加強防疫執法

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情持續升溫，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。各縣市續發布防疫升級狀況，雲林縣政府經緊急會議後宣布即日起至5月28日止，縣內進入「準三級防疫原則」休閒娛樂場所關閉、夜市暫停營業、加強查察西螺果菜市場人車物之防疫措施，並加派人力嚴格執法。

▲雲林縣長張麗善宣布即日起至5月28日止，縣內進入「準三級防疫原則」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣政府表示，縣轄內目前雖尚未發生本土案例亦無社區感染之跡象，惟因台北第一果菜批發和果菜運銷公司，就是在熱區萬華，而雲林為農業大縣，是該些場域主要的供應地，所以跟雲林有很密切的人和貨的流動，加上鄰近縣市確診案例，其生活環境場域出入均在本縣境內，今日下午召開應變會議決議「雲林防疫再升級」。

▲雲林縣長張麗善宣布即日起至5月28日止，縣內休閒娛樂場所(10大行業)關閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林防疫再升級相關措施，即日起至5月28日止

1.縣內休閒娛樂場所(10大行業)關閉。

2.縣內宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會落實實聯制與社交距離。

3縣內中小學仍然停止對外開放。

4.呼籲縣民盡量減少不必要的移動及聚會。

5.轄內夜市、古坑綠色隧道市集停止營業。

6.加強查察西螺果菜市場人車物之防疫措施是否落實，並加派人力嚴格執法。

7.加強非法外勞之防疫宣導，鼓勵身體不適應就醫篩檢，一切配合中央指揮中心外勞防疫原則辦理。

8.鼓勵符合公費疫苗施打對象盡速施打。

9.各級社團活動暫緩舉辦避免人群流動風險。

10.公祭及喪宅場合加強防疫宣導，強制配戴口罩。

11.請各鄉鎮村里長加強宣導民眾出門到公共場域務必配戴口罩。

12.工業區進出入人員複雜，請嚴格執行防疫工作。

針對遊樂園區部分，位於古坑鄉的劍湖山遊樂園表示，遊樂園尚未有限制營業通知，園區營業暫不受影響，園區持續高規格落實各項防疫措施，創造安心旅遊場域，落實實聯制、戴口罩、量體溫、梅花座、勤消毒，宣導保持安全距離,也積極配合主管機關的相關措施。

▲雲林縣長張麗善宣布即日起至5月28日止，轄內夜市停止營業。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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