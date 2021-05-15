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南投風景區總量管制！清境高空步道每時段300人　廣播提醒社交距離

▲南投風景區明起實施總量管制，並由縣府小組到現場宣導防疫。（圖／南投縣政府提供）

▲南投風景區明起實施總量管制，並由縣府小組到現場宣導防疫。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天驚爆新冠肺炎本土確診病例逾180例，行政院宣布防疫升級，雙北三級警戒，觀光大縣南投縣對各風景據點也加強防疫措施，包括遊客總量管制、調降至承戴量40%，並隨時依中央疫情指揮中心最新指示滾動檢討，必要時封閉縣轄風景據點，將於明（16）日正式實施。

南投縣府指出，風景據點總量管制將採分時分流管制遊客進出動線，並利用廣播提醒遊客分散、保持社交距離，以及戴口罩、勤洗手；如清境高空觀景步道承載人數1200人，每日分4時段、每時段300人，雙龍瀑布七彩吊橋園區承載人數800人，同樣每日分4時段、每時段200人。

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▲南投風景區明起實施總量管制。（圖／南投縣政府提供）

▲南投風景區明起實施總量管制，並由縣府小組到現場宣導防疫。（圖／南投縣政府提供）

為提高民眾防疫警覺、強化社區防線，縣府衛生局也會同警察局派出所、觀光處、風景管理所和鄉鎮衛生所成立宣導小組，今天起將利用假日至轄內觀光風景區，包括清境農場、奧萬大國家森林遊樂區、溪頭自然教育園區、杉林溪森林生態渡假園區等進行防疫宣導。

提醒觀光遊憩據點遊客在公共場所應保持社交距離，養成勤洗手、戴口罩好習慣，避免出入人多擁擠的場所，倘需進出高感染傳播風險場域應全程佩戴口罩。並請觀光景點業者透過廣播系統，提醒民眾到景點時能戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

▲南投風景區明起實施總量管制。（圖／南投縣政府提供）

▲南投風景區明起實施總量管制，並由縣府小組到現場宣導防疫。（圖／南投縣政府提供）

宣導小組今天先後赴杉林溪森林生態渡假園區、溪頭自然教育園區，高舉「防疫升級，你我都不能缺席，勤洗手、戴口罩，公共場域應維持社交距離（室內1公尺、室外1.5公尺）並全程佩戴口罩。」標語牌，遊客有的熱情比讚回應、未戴口罩者也馬上戴起，警覺性和配合度都隨疫情而提升。

衛生局提醒民眾進入觀光風景區和高感染傳播風險場域，務必全程佩戴口罩，經場所人員勸導不聽者，將處以3千至1萬5千元罰鍰；如有身體不適或出現疑似症狀，應儘速就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露和身邊是否有其他人有類似症狀。

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