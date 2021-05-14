獨／雲林2歲女童私密處長「菜花」　醫驚曝感染源啟動保護機制

▲雲林縣政府社會處獲報後立即將小女童感染「菜花」案，通報「雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心」的負責醫院台大醫院雲林分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名年幼女童，家長長期託保母24小時照顧，保母在幫女童洗澡時發現，女童下體「髒髒的」、不乾淨，於是帶女童到醫院就醫，由醫生採集檢體送驗，報告出爐為俗稱「菜花」的「尖圭(狀)濕疣」，醫院認為女童下體冒菜花不單純，通報社會處追傳染者。

《ETtoday新聞雲》接到讀者爆料指出，雲林有名女童年約2歲，疑遭性侵下體出現異狀，由保母帶往成大醫院斗六分院檢查治療，院方也認為不單純，進行切片檢驗，《ETtoday新聞雲》記者詢問雲林縣政府社會處確定有此案例，正等待醫院近一步報告，經過一周報告出爐確診為菜花（尖銳溼疣）後，隨即通知社會處啟動相關機制。

雲林縣政府社會處立即將小女童感染「菜花」案，通報「雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心」的負責醫院台大醫院雲林分院，女童在社會處社工人員陪伴下，接受兒少保護區域醫療整合中心專責醫師檢查及跟女童聊天，並同步進行調閱相關就診病歷判讀。

經「雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心」醫師細心診療後，初步排除女童受到性騷擾、性侵跡象，研判為「母體垂直感染」，但也不排除保母家人、女童家人等衛生習慣所造成女童感染；雲林縣社會處表示，已積極通知相關人員到醫院就診檢驗追查「尖圭(狀)濕疣」感源。

台大醫院雲林分院泌尿部郭名捷醫師表示，針對母體垂直感染在臨床上通常潛伏期，一般是2至3個月，有些則會長達半年至一年。郭名捷醫師說明，菜花的治療大人小孩基本上沒有太大差別，主要是以抗病毒藥物，塗抹藥物，電燒燒灼，冷凍治療，雷射燒灼或是手術切除。

▲讀者報料指出，2歲女童檢體切片檢驗確實為「尖圭(狀)濕疣」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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