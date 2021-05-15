蘇揆重視黃偉哲所提「交通實聯」、「足跡公布」兩意見

▲台南市長黃偉哲提出「大眾運輸系統應採一定程度的實聯制」及「請中央允許地方適時公布疫調足跡」，實質給予疫情應變相關建議，引起蘇貞昌院長重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情變化，行政院長蘇貞昌15日下午邀集全台22位縣市首長舉行視訊會議，蘇貞昌強調物資絕對充足，請經濟部務必做到讓國人怎麼買都有，不必恐慌搶購。

台南市長黃偉哲線上發言時，除贊同蘇貞昌的「物資補滿」說法，更提出「大眾運輸系統應採一定程度的實聯制」及「請中央允許地方適時公布疫調足跡」，實質給予此次疫情應變相關建議。

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針對疫調足跡公布問題，衛福部長陳時中表示，確診者足跡活動史，原規定由中央統一公布，但現在案例暴增後，相對產生不少困擾，中央將討論哪些範圍可以授權給地方公布，透過積極改善和提出對應方案，減少時間落差，避免民眾誤會政府，近期研議後實施。

黃偉哲表示，目前相關個案足跡公布，都由各縣市政府疫調出給中央，但直接影響的是各地方民眾，請中央允許讓地方政府公布疫調，讓地方民眾有必要了解，才能減少心中疑慮。

黃偉哲發言時指出，目前台灣民眾可自由流動，像14日就有確診民眾搭乘台鐵往台南來，地方政府願意疫調，「但大眾運輸系統是否採一定程度的實聯制」，搶時效讓同一班車的人能有效率疫調；對此，交通部長王國財表示，過去交通部有過相關討論，但現有技術有所困難，蘇貞昌院長重視黃偉哲提出的意見，現場要求王國財再跟內政部研究討論，讓現有科技協助防疫工作。

而許多縣市首長都有提及的防疫旅館量能，台南市政府表示，台南防疫旅館目前仍有空出78房，將再新增6家、82房，總計可提供160房的餘裕，市長黃偉哲會率各局處首長積極發揮地方影響力，全力提高防疫旅館增設。

台南市政府15日中午由黃偉哲市長，召集各局處首長召開「防疫跨局處協調緊急會議」，會中作出多項決議，包括「夜市改外帶」、「老人共餐變取餐」、「公務機關洽公改採集中服務窗口方便洽公」等，齊心全力配合中央防疫。

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