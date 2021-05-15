用「數學質數」考國文！國中會考重跨域　射鵰英雄傳、饑荒入題

▲國中教育會考登場，考生全面戴口罩應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考今（15日）登場，針對國文科考試，國文科老師表示，這次考試結合學生生活經驗、跨域的運用、與重大議題結合，著重學科知識的實用性，像是題組題35、36題，是以數學中「質數」的概念，描寫閱讀、寫作與作者之間的關係。

高雄市立旗山國中國文教師丁美雪分析，以題型分布來看，這次語文知識與表達能力佔了12題、閱讀理解有30題、文本評鑑6題。命題的理念，評量學生於國民中學階段所習得的語文能力，另一方面則要評量學生的人文涵養。

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丁美雪指出，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念。取材範圍廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題。試題既符合九年一貫課綱內涵，亦接軌108課綱國文科素養導向的命題特色，強調 學習的核心素養、跨領域概念的整合、詮釋及關注生活環境相關議題。

新北市立江翠國中國文教師陳恬伶也說，這次考題重視圖表資料識讀與圖文之間的轉換，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力，「非常有鑑別度」，其中也有依據圖表判斷國中小新住民與非新住民子女人數統計圖人數升降趨勢；另也有題目貼近真實生活，兼具多樣性與生活化，試題不僅具有「學科基本素養」題，也有連結日常生活與學術探究情境的「生活實踐」題，題組內容以生活情境為主。

陳恬伶進一步分析，其中有考到相機使用說明書，根據說明判斷選項中的何種景物最容易自動對焦；也有題目敘述仿古錢幣的文字合圖(以共用的文字部件來合成趣味的圖案，如「吾唯知足」均有口部) ；還有以射鵰英雄傳中的華山論劍為素材，理解文中的比武方式，並推論其後續結果。

陳恬伶也說，這次題型有跨域的運用、與重大議題結合，著重學科知識的實用性，以第二大題組為例，提到以數學中「質數」的概念，描寫閱讀、寫作與作者之間的關係，另外也有改寫自海特.麥當納根據文本，理解對於「饑荒」一詞的判準與使用，影響甚鉅，所以應審慎使用詞彙。

陳恬伶強調，這次試題取材多元、不同文類訊息的統整，評量學生整合學習內容。 有的題型以表格方式，統整訊息，讓學生判斷何者為以前英國勞動階級的喝茶方式。另外也有考主角張景，分別出現在沈括、宋祁中，並提供相關人物的年表，讓學生整合推論。

