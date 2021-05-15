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會考繼續考！本土爆180例「8考生發燒」　網轟：4點才升第三警戒？

▲高雄國中會考 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲今為會考首日。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

會考繼續考！本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。今日適逢會考第一天，就有網友緊張表示，「會考繼續欸」、「還敢不暫停」、「考試旁邊如果有無症狀怎麼辦啊」。

針對15日的國中會考，教育部指出，會考正常舉行，上午考生陸續進到考場經過量測，有60位學生體溫異常，依規定進到48間防疫備用考場；而根據統計，第一節課社會科，到考率98%，缺考率與往年相同。

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會考今天登場，而稍早就傳出高雄考區有3名考生出現發燒情形，分別再3個考場；屏東也有5名考生超過37.5度。這些學生都必須到第二備用考場考試，由於規定一間教室僅能容納5人，所以若再有發燒考生，會再另開教室。

狂爆180例確診，雙北升為第三緊戒，就有不少網友緊張表示，「三級還要考，笑死」、「要群聚了嗎」、「所以4點（16：40）才開始升三級嗎？謝謝指教」、「成績比生命重要嗎」、「病毒會自動判斷上班和上課，不用怕」、「還要考？上百人耶！不是十幾個而已」。

▲▼第三第四警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

▲第三警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

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