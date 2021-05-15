國中會考首日　新竹考場1考生「體溫升高」啟動備用考場

▲今日是國中會考首日，各考場落實防疫，嚴陣以待。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

正值疫情延燒，今日國中會考首日，竹苗區考場共有1萬5320人報考，各區考場嚴陣以待、加強防備，從大門開始，防疫路線、量體溫、戴口罩，其中竹東考場1名學生因體溫高有發燒現象，現場也立刻增開第2備用考場供考生應考。

承辦會考的新竹高中表示，今日國中會考首日科目為：社會、數學、國文及作文，明日則為自然、英語兩科。其中竹東1名考生因發燒而啟用第二類備用試場、苗栗1名考生因為被匡列居家隔離而缺考，所幸一採檢陰性但仍須隔離，另新竹縣還有3名考生因家人被隔離或有疾病，被安排到備用試場應試。

▲新竹縣市及苗栗縣府均加碼防疫措施設置家長聯絡區、動線分流地貼、考生消毒酒精濕巾、開放試場讓考生休息以及製作用餐隔板供考生使用，讓考生安心。

為讓考生安心健康考試，新竹縣市及苗栗縣府均加碼防疫措施設置家長聯絡區、動線分流地貼、考生消毒酒精濕巾、開放試場讓考生休息以及製作用餐隔板供考生使用，讓考生安心。由於事前宣導充分、考場學校預先規劃以及各校考生服務隊準備妥適，整體考場秩序良好，並無有重大違規事件。

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