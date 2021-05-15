會考繼續考！教部匡列133考生　55生發燒、身體不適送備用考場

記者崔至雲／台北報導

國內疫情今（15日）大爆發，直接衝擊國中教育會考，經全國試務會統計，全國18考區包含大陸考場總報名數共計20萬2547人。今天上午進行社會科考生，經試務委員會統計，目前共計55位學生出現發燒、呼吸道症狀並使用第二類備用試場。教育部再聲明，會以「從嚴認定、從寬處理」角度持續辦理國中教育會考。

▲教育部統計，全國有55名考生出現發燒、身體不適症，移至備用試場應試。（圖／記者林敬旻攝）

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根據全國試務委員會統計，110年國中教育會社會科總報名人數為20萬2106人，缺考2580人，總到考率98.72%，全國考生分別在18個考區、225個考場應試。根據教育部統計，截至今早共有133名考生被匡列，其中有3名確診、5名自主健康管理者在第二類備用試場應試，另外125人將安排於5月29、30日進行補考。

教育部主任秘書廖興國也公布考生匡列數據，目前已勾稽133位考生，分別為自主健康管理、居家隔離、居家檢疫和確診者，其中125名居家檢疫，5名使用備用試場，3名考生確診。廖興國提到，教育部與各縣市衛生單位積極防堵，只要是居家隔離、居家檢疫與核酸檢驗出爐前，都不能參與這次會考，因此也不太可能在考試當中確診。

高中試辦學習區完全免試入學日前放榜，今年共有7040人報名，6299人錄取。雖然參加完全免試入學不採計會考成績，但國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此仍需參加國中教育會考。如今疫情嚴峻，廖興國表示，若學生缺考率逐科提高，教育部尊重，考生可以做這樣的評估，他若願意決定不來應試，教育部也會尊重。

