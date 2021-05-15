會考數學20題以後有挑戰性！刮刮樂、切蛋糕、環保議題都入題

▲國中教育會考15日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考今起登場，第2堂考數學。數學教師說明，這次試題中，較具有挑戰性的題目多數在 20 題以後，探討的數學內容則散布在各個年級中，學生需要清楚、深入的理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，方能夠正確解答，而試卷的前三題則是「一看就知道怎麼解」，答題起來相當容易。

台北市北投國中林柏嘉說明，這次9年級題目略少，試卷的前 13 題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，尤其是前三題，多數學生一看就可知如何切入解題。這個難易度的安排，有助於學生降低答題時的焦慮感，也鼓舞學生應答。

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林柏嘉提到，今年是九年一貫課綱應試的最後一年，生活中的數學素養依然是數學科試卷的方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力；同時也有在數學 情境中，需要活用數學知識與概念的試題。

高雄市大仁國中廖惠儀進一步以試題舉例說明，這次試題取材自生活情境，兼具生活化與多樣性。例如動物園開幕活動刮刮樂中獎機率問題，或是超市摸彩卷探討餅乾售價的問題，又有題目中以兩台影印機操作的數量考比較問題。

惠儀進說明，也有題目需從圖表擷取訊息，例如纜車行駛時間與海拔高度關聯的問題；外國旅客人數的統計問題，超商飯糰+飲料促銷活動的付款問題。



林柏嘉表示，數學非選擇題著重在策略和表達。「策略」指的是察覺題目條件要素，把情境轉化成數學問題，以及擬定解題的推論方法，「表達」指的是解題過程說明理由的能力。第一題分為兩個小題，取材於環保議題，在題幹敘述中，說明碳足跡標籤的數據標示如何規定，第一小題讓學生從標示38公克，回推可能的碳排放最大值與最小值，第二小題則在探討若排放量縮減為90%時， 碳足跡標示會如何更改，鼓勵減碳，符合全球環保潮流。

第二題也分為兩個小題，取材自常見的矩形蛋糕模具，第一小題問4刀可以切成幾塊小蛋糕，答出一種就可以得分，能夠幫助學生融入此情境，第二小題則是數學推理，因為模具的側面會造成蛋糕焦脆，如何在刀數限制下，剛好切出 60個每面都不焦脆的蛋糕，有趣也需要動動腦。

