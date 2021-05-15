萬華525人快篩！中興醫院、剝皮寮「揪出62人」陽性率10%

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今新增180例本土病例，由於萬華地區設立多個採檢點，外界也疑惑多少人是使用快篩檢出？對此，指揮中心表示，快篩是台北市衛生局執行，昨天問到的數字是2個採檢點，中興醫院有46位陽性，剝皮寮快篩是16人，總共是525人，陽性率有10%左右，快篩陽性不代表確診，但會立刻隔離，還需要經過PCR驗證。

萬華阿公店爆出確診個案後一發不可收拾，相關單位立即啟動廣篩，採檢民眾也擠爆醫院急診，今日更單日新增180例本土個案，行政院也在一早召開記者會宣布雙北進入三級警戒。

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陳時中也提醒，三級警戒要停止室內5人、室外10人聚會。指揮官陳時中今表示，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬～30萬元。

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